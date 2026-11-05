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Le Figaro: Макрон скучает по Меркель и Драги

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на «скуку» во время встреч европейских лидеров и признался, что ему не хватает бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на книгу журналистки Франсуазы Дегуа, в которой опубликованы выдержки из личной переписки с французским лидером.

«Мне скучно. Все уныло и лишено творческого подхода. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель», – написал Макрон журналистке во время одного из европейских совещаний.

Как сообщают Le Figaro, президент Франции на протяжении почти двух лет переписывался с Дегуа в Telegram. Их переписка началась в конце лета 2024 г., когда журналистка публично выступила в защиту супруги президента Брижит Макрон.

Содержание разговоров легло в основу книги «Вы все слишком строги ко мне» (Vous êtes tous trop durs avec moi), которая готовится к выходу в издательстве Robert Laffont.

В переписке Макрон также критиковал французских политиков, включая бывшего премьер-министра Габриэля Атталя, защищал свое решение о роспуске Национального собрания в 2024 г. и категорически отвергал возможность досрочной отставки. «Уйти в отставку? Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Никогда. Я не собираюсь дезертировать. Я продолжаю двигаться вперед», – писал французский президент.

Кроме того, Макрон рассказал о планах на жизнь после завершения президентского срока. По его словам, он допускает создание собственного бизнеса за пределами Франции, но не намерен работать на крупных предпринимателей.

Как отмечает издание, Дегуа не запрашивала у Макрона разрешения на публикацию личной переписки. По данным прессы, в Елисейском дворце узнали о подготовке книги только 2 ноября, за несколько дней до ее выхода.

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