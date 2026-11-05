Le Figaro: Макрон скучает по Меркель и Драги

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на «скуку» во время встреч европейских лидеров и признался, что ему не хватает бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги. Об этом сообщило Le Figaro со ссылкой на книгу журналистки Франсуазы Дегуа, в которой опубликованы выдержки из личной переписки с французским лидером.