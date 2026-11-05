Корональная дыра размером около 1 млн км появилась на Солнце

Одна из крупнейших в 2026 г. корональных дыр поперечным размером около 1 млн км сформировалась на Солнце. Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра из этой области в ночь на 7 ноября, что может вызвать магнитные бури. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.