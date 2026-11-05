Корональная дыра размером около 1 млн км появилась на Солнце
Одна из крупнейших в 2026 г. корональных дыр поперечным размером около 1 млн км сформировалась на Солнце. Земля попадет в поток быстрого солнечного ветра из этой области в ночь на 7 ноября, что может вызвать магнитные бури. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
На космических снимках корональная дыра выглядит как огромная темная область на поверхности звезды. Ученые пояснили, что в действительности это участок солнечной атмосферы со значительно сниженной температурой и плотностью плазмы. Из таких областей вещество уходит в космос со скоростью в несколько сотен километров в секунду, иногда достигающей 1000 км/с.
По прогнозу лаборатории, Земля будет находиться в потоке солнечного ветра не менее пяти суток. Первые заметные магнитные бури ожидаются ночью 7 ноября. В дальнейшем их интенсивность будет зависеть от фактических характеристик потока плазмы.
Специалисты допускают как несколько дней магнитных бурь, так и отдельные эпизоды геомагнитных возмущений. Полная стабилизация магнитного поля Земли ожидается не ранее 13–14 ноября.
29 октября ученые предупредили о магнитной буре уровня G1–G2, которая могла начаться 31 октября из-за воздействия другой корональной дыры.