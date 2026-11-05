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Молдавия введет санкции против лидера Приднестровья после его визита в Москву

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Власти Молдавии планируют ввести ограничительные меры против президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского после его поездки в Москву, где он получил орден Почета. Об этом сообщило Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

По данным ведомства, после возвращения Красносельского ему могут запретить выезд из Молдавии на пять лет. В бюро отметили, что визит состоялся на фоне переговоров при посредничестве ОБСЕ о поставках природного газа в Приднестровье на зимний период.

В заявлении молдавского ведомства поездку назвали провокацией со стороны России, направленной на препятствование европейской интеграции республики.

4 ноября президент России Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета. Во время награждения российский лидер подчеркнул, что, несмотря на сложные условия и внешнее давление, республика продолжает развиваться, а ее жители сохраняют историческую память и русский язык.

28 августа президент ПМР заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье. Он подчеркнул, что ПМР не собирается обсуждать статус миротворческой миссии, поскольку ее деятельность направлена на сохранение мира в Приднестровье. Еще одним условием для прекращения миротворческой миссии является полное урегулирование конфликта.

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