Молдавия введет санкции против лидера Приднестровья после его визита в Москву
Власти Молдавии планируют ввести ограничительные меры против президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского после его поездки в Москву, где он получил орден Почета. Об этом сообщило Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.
По данным ведомства, после возвращения Красносельского ему могут запретить выезд из Молдавии на пять лет. В бюро отметили, что визит состоялся на фоне переговоров при посредничестве ОБСЕ о поставках природного газа в Приднестровье на зимний период.
В заявлении молдавского ведомства поездку назвали провокацией со стороны России, направленной на препятствование европейской интеграции республики.
4 ноября президент России Владимир Путин наградил Красносельского орденом Почета. Во время награждения российский лидер подчеркнул, что, несмотря на сложные условия и внешнее давление, республика продолжает развиваться, а ее жители сохраняют историческую память и русский язык.
28 августа президент ПМР заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье. Он подчеркнул, что ПМР не собирается обсуждать статус миротворческой миссии, поскольку ее деятельность направлена на сохранение мира в Приднестровье. Еще одним условием для прекращения миротворческой миссии является полное урегулирование конфликта.