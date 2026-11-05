«Газпром» в третий раз с начала ноября обновил рекорд поставок газа в Китай
Поставки российского газа осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
4 ноября «Газпром» сообщил о предыдущем рекорде, установленном 3 ноября. Тогда компания также не уточнила объем поставленного газа, отметив лишь, что показатель превысил прежний исторический максимум.
Первый ноябрьский рекорд был зафиксирован 1 ноября. О его достижении компания объявила 2 ноября. Таким образом, максимальные суточные объемы экспорта по «Силе Сибири» обновлялись трижды за четыре дня.
В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC договорились об увеличении годового объема поставок по действующему газопроводу с 38 млрд до 44 млрд куб. м. Стороны также подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода «Союз Восток» через Монголию. Проектная мощность нового маршрута составит 50 млрд куб. м газа в год.