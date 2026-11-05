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«Газпром» в третий раз с начала ноября обновил рекорд поставок газа в Китай

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Газпром» в третий раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд был установлен 4 ноября, сообщила компания в официальном Telegram-канале.

Поставки российского газа осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

4 ноября «Газпром» сообщил о предыдущем рекорде, установленном 3 ноября. Тогда компания также не уточнила объем поставленного газа, отметив лишь, что показатель превысил прежний исторический максимум.

Первый ноябрьский рекорд был зафиксирован 1 ноября. О его достижении компания объявила 2 ноября. Таким образом, максимальные суточные объемы экспорта по «Силе Сибири» обновлялись трижды за четыре дня.

В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC договорились об увеличении годового объема поставок по действующему газопроводу с 38 млрд до 44 млрд куб. м. Стороны также подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода «Союз Восток» через Монголию. Проектная мощность нового маршрута составит 50 млрд куб. м газа в год.

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