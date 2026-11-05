Песков: дизтопливо в рамках договоренностей РФ и США найдет своих покупателей
Российское дизтопливо в рамках договоренностей России и США найдет своих покупателей, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил, комментируя публикацию Financial Times о смене курса двух танкеров с дизелем для США.
«Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей», – сказал он.
Отдельно Песков заявил, что по этой ситуации связи с промежуточными выборами в США «здесь усматривать не стоит, это однозначно».
Financial Times писала, что два судна с российским дизельным топливом изменили маршруты и больше не направляются к американским портам. По данным издания, один из танкеров указывает пунктом назначения Бразилию, а второй покинул Атлантический океан и находится у берегов Алжира.
Президенты РФ и США договорились о поставках дизеля на американский и мировой рынки 9 октября. В рамках первой поставки предполагалась перевозка 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т должны будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого», говорил президент США Дональд Трамп.