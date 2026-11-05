В Польше задержали россиянку по подозрению в шпионаже в пользу РФ

По его словам, среди задержанных – пятеро поляков в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя россиянка. Их подозревают в участии в организованной группе, деятельность которой была направлена против Польши. После предъявления обвинений в шпионаже суд постановил арестовать четырех фигурантов. Еще двоих отправили под домашний арест.