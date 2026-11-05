В Польше задержали россиянку по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Польское агентство внутренней безопасности задержало гражданку России и пятерых граждан Польши по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в соцсети Х.
По его словам, среди задержанных – пятеро поляков в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя россиянка. Их подозревают в участии в организованной группе, деятельность которой была направлена против Польши. После предъявления обвинений в шпионаже суд постановил арестовать четырех фигурантов. Еще двоих отправили под домашний арест.
Как утверждает следствие, задержанные могли незаконно поставлять в Россию значительные объемы материалов военного назначения. По версии польских правоохранителей, эти материалы используются при производстве боеприпасов и систем вооружений.
В августе польские спецслужбы задержали мужчину, который имеет российское гражданство и подозревается в подготовке покушения на человека с гражданствами США и Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что подозреваемый был завербован российскими спецслужбами и получил поручение организовать убийство человека, имеющего гражданства США и Украины.
7 июля директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев говорил, что страны Прибалтики намерены окончательно решить «русский вопрос», устроив массовую депортацию жителей, которые разговаривают на русском языке.
В середине мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Прибалтика «насквозь поражена бациллой русофобии».