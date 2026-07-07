МИД РФ: страны Прибалтики хотят массово депортировать русскоязычных жителей
Страны Прибалтики намерены окончательно решить «русский вопрос», устроив массовую депортацию жителей, которые разговаривают на русском языке. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.
«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос» и беспрецедентную, особенно для XXI в., проблему массового безгражданства на своих территориях», – сказал он (цитата по ТАСС).
31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обязательная досудебная стадия урегулирования спора России с Латвией, Литвой и Эстонией о правах русскоязычных жителей стран завершится до конца 2026 г. Дипломат говорила, что отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН. МИД РФ отмечало, что в Латвии, Литве и Эстонии последовательно запрещают использовать русский язык, преследуют несогласных и героизируют нацизм.
В середине мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Прибалтика «насквозь поражена бациллой русофобии».