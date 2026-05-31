Захарова: Прибалтика не избежит дела в суде ООН по дискриминации русских
Обязательная досудебная стадия урегулирования спора России с Латвией, Литвой и Эстонией о правах русскоязычных жителей стран завершится до конца 2026 г., заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН», – подчеркнула Захарова. По ее словам, разбирательство может начаться до конца года.
В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что в Латвии, Литве и Эстонии последовательно запрещают использовать русский язык, преследуют несогласных и героизируют нацизм. «С учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет. Из-за проработанности материалов и серьезности предъявленных обвинений едва ли властям этих трех стран удастся избежать судебного рассмотрения дел», – добавила Захарова.
14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Прибалтика «насквозь поражена бациллой русофобии». В феврале Минобрнауки зафиксировало рост числа студентов из Латвии (с 605 до 615) и Эстонии (с 363 до 380) в российских вузах – эксперты связали это с дискриминацией русскоязычного населения в странах Балтии, где доля русских составляет около 23% в Латвии и около 22% в Эстонии. В сентябре 2023 г. Захарова называла грубейшей дискриминацией запрет на вещание СМИ на русском языке, введенный сеймом Латвии с 1 января 2026 г.