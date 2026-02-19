В РФ стало больше студентов из Латвии, Эстонии и других недружественных стран

В РФ стало больше студентов из Латвии, Эстонии и других недружественных странНо в целом их число стабильно или падает, включая пока лидирующую в списке Украину
Латвия и Эстония вместе с Украиной в 2025 г. остались в топ-3 недружественных стран по числу своих граждан в вузах России, число студентов из первых двух стран даже выросло. Незначительно увеличилось число студентов с Кипра, из Румынии, Новой Зеландии и Норвегии. По всем остальным недружественным странам наблюдается стагнация или спад, следует из статистики Минобрнауки, которая есть у «Ведомостей». По данным министерства, в 2024/25 учебном году в российских высших учебных заведениях училось 605 студентов с паспортом Латвии и 363 – с паспортом Эстонии. А в 2025/26 учебном году из Латвии было 615 человек, а из Эстонии 380.
Третья прибалтийская страна – Литва показала спад со 163 до 153 студентов.
Как поясняет замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, в странах Балтии действуют демографические факторы: доля русских, получение образования для которых на родном языке затруднено, составляет около 23% в Латвии и около 22% в Эстонии. Политолог Владимир Оленченко считает, что тенденция формируется и за счет владеющих русским латышей и эстонцев. Для них обучение в России обусловлено необходимостью сохранения бизнес-контактов, говорит эксперт: «Случай мужа Каи Каллас показывает: вопреки риторике и ограничениям бизнес идет. Знание русского пока конкурентное преимущество в ЕС, его указывают латыши и эстонцы в HR-анкетах».
Выросло и число учащихся из Румынии – с 15 до 24 человек. Среди них могут быть граждане Молдавии, включая непризнанное Приднестровье, у которых кроме молдавского часто есть российский и румынский паспорта, говорит преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова: «Возможно, они подаются по румынскому паспорту из-за ограничений квот Россотрудничества, понимая, что по молдавскому паспорту не пройдут». При этом, указывает Азаренкова, связи России с Румынией в образовании сохраняются, учебные визы выдаются. Еще тремя недружественными странами, число студентов из которых выросло, стали Кипр, Новая Зеландия и Норвегия. В 2024 г. в российских вузах учились 37 кипрских граждан, в 2025 г. – 41. Новозеландцев было двое – стало трое, норвежцев было семь – стало восемь.
Несколько стран из списка 49 недружественных (установлен правительством в марте 2022 г.) показали стагнацию. Не изменилось в 2025 г. число студентов с гражданством Словакии (53), Канады (36), Нидерландов (10), Словении (7) и Исландии (1).
Но большинство недружественных стран показали спад числа студентов в России. Абсолютным лидером остается Украина. В 2024 г. в России училось 3646 студентов с украинским паспортом, в 2025 г. – 2295 (сокращение на треть). На это могут влиять изменения оснований для поступления и получения российского гражданства, замечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Он напоминает, что в 2016 г. в России было 23 000 украинских студентов.
Четвертая из недружественных по студентам в России после Латвии, Эстонии и Украины – Южная Корея. Из нее в 2024 г. в российских вузах училось 319 студентов, а в 2025 г. уже 258. Пятая – Германия с сокращением числа учащихся с 208 до 207, шестая – Болгария (со 189 до 168), седьмые – США (со 100 до 97). Далее Греция (с 96 до 87), Италия (с 86 до 81), замыкает десятку Япония (с 75 до 61), не вошла в топ-10 Франция (с 74 до 59).
По мнению Белова, по Европе и США статистика обусловлена инерцией структуры академических связей и обменов, экономическими и культурными пересечениями, двойными гражданствами и даже инерцией соцблока. «Образование – одна из самых инерционных сфер международного взаимодействия, – замечает он. – Решение о поступлении принимается заранее, сохраняются личные и академические контакты». С Южной Кореей и Японией связи и взаимный туризм, несмотря на санкции, не прерывались, а взаимный интерес к культуре силен, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков: «С Республикой Кореей ситуация лучше, потому что Сеул ведет себя осторожнее». Из корейских и японских студентов едут в основном гуманитарии-русисты, лингвисты, поясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Терских.
Из недружественных стран с числом студентов в несколько десятков человек можно назвать Австрию (было 19 – стало 18), Албанию (41 и 32), Северную Македонию (48 и 41), Испанию (43 и 38), Великобританию (35 и 27), Венгрию (23 и 20), Польшу (26 и 15), Финляндию (32 и 28), Черногорию (32 и 27), Чехию (24 и 19).
Всего из недружественных стран в 2024 г. в вузах России обучался 6521 студент (с учетом Украины). В 2025 г. показатель был 4983 студента. «В сфере высшего образования международное сотрудничество России с недружественными странами продолжается, несмотря на то что объемы его значительно сократились», – сообщил сотрудник пресс-службы Минобрнауки.
Сотрудник пресс-службы Россотрудничества пояснил, что в США, Канаде, Австралии и ЕС отбор проходит в условиях жестких антироссийских санкций: «Представители местных профильных ведомств не поддерживают контакты с российскими загранучреждениями по данным вопросам и препятствуют отбору кандидатов. Но считаем важным и необходимым продолжать проекты по экспорту российского образования. В том числе предоставлять поддержку лояльно настроенным кандидатам».
Сотрудник пресс-службы Минобрнауки добавил, что в России по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучаются граждане 179 стран: «Страновая структура характеризуется преобладанием граждан стран СНГ, Китая и Индии. На них приходится три четверти от общего количества иностранных студентов». Студенты из недружественных стран – очень маленькая группа, чуть более 1% от всех иностранных студентов (их было 414 000 на осень 2025 г., по данным Минобрнауки), а если без Украины – 0,5%, замечает замдиректора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев.