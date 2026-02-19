В РФ стало больше студентов из Латвии, Эстонии и других недружественных стран

Выросло и число учащихся из Румынии – с 15 до 24 человек. Среди них могут быть граждане Молдавии, включая непризнанное Приднестровье, у которых кроме молдавского часто есть российский и румынский паспорта, говорит преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова: «Возможно, они подаются по румынскому паспорту из-за ограничений квот Россотрудничества, понимая, что по молдавскому паспорту не пройдут». При этом, указывает Азаренкова, связи России с Румынией в образовании сохраняются, учебные визы выдаются. Еще тремя недружественными странами, число студентов из которых выросло, стали Кипр, Новая Зеландия и Норвегия. В 2024 г. в российских вузах учились 37 кипрских граждан, в 2025 г. – 41. Новозеландцев было двое – стало трое, норвежцев было семь – стало восемь.