Российские вузы в 2025 году заключили более 2000 международных договоров

Российские вузы в 2025 году заключили более 2000 международных договоровИх главная ценность – совместные программы и академическая мобильность, считают эксперты
Российские вузы в 2025 г. заключили около 2200 международных договоров с другими университетами. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, наибольшее количество заключено с вузами из Китая, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Киргизии.
Межправительственные соглашения о признании российского образования и ученых степеней были заключены с пятью странами. Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе министерства, это были соглашения с Алжиром, Мьянмой, Индонезией, Абхазией и Мали. «Это рекорд за многие годы. Из того, что мы смогли вспомнить: в 2019 г. было заключено четыре таких соглашения, в этом году – пять, в следующем году есть шанс, что будет еще больше», – подчеркнул Могилевский.
По его словам, это лучший ответ скептикам, которые говорят о том, что обновление национальной системы высшего образования негативным образом повлияет на его признание за рубежом. Замминистра подчеркнул, что российское образование уже признается в соответствии с десятками межправительственных соглашений.
Он также напомнил, что согласно национальным целям к 2030 г. в России должно обучаться 500 000 иностранных студентов. По его словам, в 2025 г. их количество достигло 402 000 человек, а в 2024 г. иностранных студентов насчитывалось 395 000, а вместе с аспирантами – 414 000.
Могилевский также рассказал о первых результатах запуска системы грантовой поддержки талантливых иностранных граждан, которые хотят обучаться в России. В этом году было распределено 2000 грантов, в 2026 г. их будет 3000, указал он. Грант включает в себя бесплатное образование, оплату транспортных расходов и медстрахования, компенсацию оплаты проживания и ежемесячную денежную выплату. Грантополучатели отбираются через систему олимпиад. Грантовая система делает Россию более конкурентоспособной в борьбе за талантливых студентов, пояснил Могилевский.
Обновление системы образования
В России работает 1255 вузов, из них 925 государственных и 330 частных, напомнил заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов. «Количество заключенных соглашений почти вдвое превышает число действующих вузов, что подчеркивает масштаб и интенсивность процессов установления международных связей», – пояснил он. При этом Габдрахманов отметил, что ценность договоров будет зависеть от того, в какой мере они приводят к запуску конкретных совместных образовательных программ, росту академической мобильности студентов и преподавателей, а также к сближению образовательных стандартов и процедур признания дипломов.
В условиях текущей геополитической обстановки 2200 международных договоров, заключенных российскими вузами, – это высокий показатель, говорит заведующая кафедрой международного бизнеса Финансового университета Марина Амурская. «Качественно сотрудничество стало более прагматичным и ориентированным на будущих партнеров России – на глобальный Юг», – отметила она.