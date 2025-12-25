Российские вузы в 2025 году заключили более 2000 международных договоров

Межправительственные соглашения о признании российского образования и ученых степеней были заключены с пятью странами. Как уточнили «Ведомостям» в пресс-службе министерства, это были соглашения с Алжиром, Мьянмой, Индонезией, Абхазией и Мали. «Это рекорд за многие годы. Из того, что мы смогли вспомнить: в 2019 г. было заключено четыре таких соглашения, в этом году – пять, в следующем году есть шанс, что будет еще больше», – подчеркнул Могилевский.