Вузы в 2023 году оказали больше инжиниринговых услуг, чем научные организации

Вузовский инжиниринг способен не только стать драйвером регионального развития, но и вовлекать в реальное производство студентов, которые с младших курсов могут приобрести опыт работы в реальных прикладных проектах, отмечает директор института цифрового неба МФТИ Юрий Хворост. Сейчас в вузе сформированы прикладные институты – внутренние подразделения с высокой степенью автономности, которые активно взаимодействуют с бизнесом путем локализации технологий и создания экосистем партнерств, пояснил он. «Благодаря этому в МФТИ реализуются устойчивые внебюджетные доходы от спин-офф компаний и центров», – указал он. Форматы взаимодействия включают научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание прототипов, совместные дочерние предприятия и проектные компании полного цикла – от технического задания до испытаний, заключил Хворост.