Вузы в 2023 году оказали больше инжиниринговых услуг, чем научные организации

Вузы в 2023 году оказали больше инжиниринговых услуг, чем научные организацииОни переходят к предпринимательской модели, где знания создаются и коммерциализируются
В 2023 г. российские вузы оказали инжиниринговые услуги компаниям и организациям на 15 млрд руб. Это на 17% больше по сравнению с научными организациями, которые оказали услуги на 13 млрд руб. Малые инвестиционные предприятия (МИП), соучредителями которых являются либо вузы, либо научные предприятия, оказали услуг на 700 млн руб.
К такому выводу пришли в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в своем докладе «Инжиниринговая деятельность образовательных организаций высшего образования и научных организаций». Эксперты проанализировали 2204 организации и их филиала из всех федеральных округов, в том числе 1035 вузов, 883 научные организации и 286 МИП (совокупная стоимость услуг составила 28,7 млрд руб.).
Большинство заказов пришлось на инженерно-техническое проектирование технологических процессов, объектов капитального строительства, а также зданий, транспортных объектов и объектов культурного наследия – около 13,2 млрд руб., говорится в исследовании. На сопровождение проектов на всех этапах – от разработки до ввода в эксплуатацию, включая независимую экспертизу решений, приходится 1,3 млрд руб., управление проектами – 204 млн руб., сопровождение заказчика при эксплуатации объектов и оборудования – 727 млн руб. По аналогичным направлениям научные организации и их МИП оказали услуги на 11 млрд, 345 млн, 815,7 млн и 1 млрд руб. соответственно.
Наибольший объем инжиниринговых услуг вузы, научные организации и МИП оказали в сфере энергетики и рационального природопользования (на сумму 6,4 млрд руб. совокупно), электронной и радиоэлектронной техники (4,1 млрд руб.), химических наук и технологий (почти 2,2 млрд руб.), компьютерных и информационных наук, IТ, математики (2 млрд руб.), а также технологии материалов и нанотехнологии (1,8 млрд руб.). Наименьший объем пришелся на автомобилестроение (около 599 млн руб.), авиастроение (385 млн руб.), робототехнику (352 млн руб.), станкостроение (299 млн руб.), нефтегазовое машиностроение (267,9 млн руб.), подсчитали эксперты.
Создание инжиниринговых центров
Вузовский инжиниринг способен не только стать драйвером регионального развития, но и вовлекать в реальное производство студентов, которые с младших курсов могут приобрести опыт работы в реальных прикладных проектах, отмечает директор института цифрового неба МФТИ Юрий Хворост. Сейчас в вузе сформированы прикладные институты – внутренние подразделения с высокой степенью автономности, которые активно взаимодействуют с бизнесом путем локализации технологий и создания экосистем партнерств, пояснил он. «Благодаря этому в МФТИ реализуются устойчивые внебюджетные доходы от спин-офф компаний и центров», – указал он. Форматы взаимодействия включают научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание прототипов, совместные дочерние предприятия и проектные компании полного цикла – от технического задания до испытаний, заключил Хворост.
Современные вузы все больше движутся от модели «башни академических знаний» к модели «предпринимательского университета», считает операционный директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Анжелика Трофимова. Их задача – не только создавать и распространять знания, но и коммерциализировать их, напрямую влияя на экономику региона и страны, указала она. «Рост инжиниринговых услуг – прямое следствие этой перестройки», – подчеркнула Трофимова. Помимо этого вузы, особенно региональные, исторически тесно связаны с местной промышленностью, продолжила она. Близость специалистов учебного заведения к заказчикам и понимание их потребностей – ключевое преимущество, заключила Трофимова.
Относительно слабое присутствие вузовского инжиниринга в приоритетных высокотехнологичных отраслях – робототехнике, авиастроении, станкостроении – имеет несколько причин, указывает директор IТ-школы «Ростелекома» Владимир Татаринцев. Одна из них – высокий порог входа и долгий цикл разработок. По его словам, эти отрасли требуют компетенций в области промышленного программного обеспечения, мехатроники, новых материалов, а также уникального, часто дорогостоящего, оборудования. Помимо этого в перечисленных сферах есть доминирование крупных корпораций с собственными научно-исследовательскими центрами. «Несмотря на наличие фундаментальных знаний, вузам часто не хватает специалистов-практиков с глубоким опытом работы именно в этих специфических отраслях», – добавил Татаринцев.
«Ведомости» направили запрос в Министерство науки и высшего образования с просьбой прокомментировать результаты исследования.