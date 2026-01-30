К 2030 году число иностранцев на медпрограммах в РФ может вырасти до 117 000

К 2030 году число иностранцев на медпрограммах в РФ может вырасти до 117 000Набор могут осложнить геополитическая ситуация и конкуренция за абитуриентов среди других стран
Количество иностранных студентов, которые обучаются на медицинских программах в российских вузах, может достигнуть 117 000 человек к 2030 г. без учета обучающихся по правительственной квоте. Такие оценки приводятся в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы», с которой ознакомились «Ведомости». Она опубликована в научном журнале «Национальное здравоохранение», который включен в перечень ВАК и «Белый список».
Данные о численности иностранных студентов авторы подсчитали на основе форм федерального статистического наблюдения ВПО-1 («Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры»), опубликованных на сайте Минобрнауки РФ.
В статье указано, что в 2021 г. на медицинские программы в российские вузы поступило 13 515 иностранных студентов, в 2022 г. – 18 277, в 2023 г. – 23 647, в 2024 г. – 23 382. В общем приеме иностранных студентов по всем направлениям доля медицинских специальностей выросла с 14,9% в 2021 г. до 21,6% в 2023 г., после чего немного снизилась до 19,8% в 2024 г., говорится там же.
Авторы предположили, что с учетом текущих показателей приема – зачисления порядка 24 000 иностранных студентов на медицинские специальности в год – их общее число в РФ может достигнуть 142 000 человек в 2030 г. без учета обучающихся по квоте. При этом в статье отмечено, что при прогнозе численности иностранных студентов важно учитывать не только их прием в российские вузы, но и выпуск, а также отчисления. Так, например, в 2018 г. на специальность «лечебное дело» по квоте правительства РФ поступило 678 человек, а выпуск 2024 г. составил только 454 человека (на 33% меньше). Такое расхождение может быть связано с отчислениями студентов, трудностями адаптации и недостаточной базовой подготовкой, указано в статье. Из-за этих факторов прогноз к 2030 г. можно уточнить до 117 000 иностранных студентов на медицинских программах, указали авторы.
Несмотря на существующий потенциал, дальнейшее увеличение экспорта российского медобразования сталкивается с рядом ограничений, которые могут помешать его развитию, говорится в статье. Геополитическая нестабильность снижает интерес иностранных абитуриентов: усложняются набор на программы и процесс оформления виз. Помимо этого падает доверие к системе образования, особенно у студентов из стран со сложными политическими отношениями с Россией. Одновременно усиливается конкуренция на мировом рынке образовательных услуг: Индия, Турция и Китай активно развивают медобразование, предлагая программы по более привлекательным ценам и на более удобных условиях, говорится в статье.
Помимо этого часть рисков связана с работой самих медицинских вузов. Среди них – рост стоимости обучения и проживания, дефицит мест в общежитиях, недостаточно развитая клиническая база в отдельных университетах и слабая интеграция иностранцев в университетскую среду из-за языкового барьера и недостаточной адаптационной поддержки. Отдельная проблема – часть профессорско-преподавательского состава слабо владеет английским языком, что затрудняет проведение занятий для иностранцев, перечислили авторы.
Рост числа иностранных студентов-медиков до 142 000 к 2030 г. главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина назвала реалистичным. По ее словам, в Россию приезжают за качественным медицинским образованием, которое дает иностранцам возможность по возвращении домой сдать квалификационный экзамен на врача или косметолога и получить право вести частную врачебную практику. Эксперт отметила, что спрос на российские образовательные услуги есть не только в медвузах Москвы и Казани, но и в Астрахани, Волгограде, Новосибирске и даже на медицинских факультетах классических университетов, например в Тамбове.
Для достижения поставленной цели важно модернизировать кампусы университетов и налаживать их взаимодействие с медучреждениями, считает Абанкина. «Сейчас мы активно вкладываемся в развитие современных высокотехнологичных клиник. Это расширит возможности для практики и сделает ее доступнее для большего числа студентов», – подчеркнула эксперт. Переход на англоязычные программы, по ее словам, не является приоритетом, так как для работы в российских клиниках в любом случае требуется свободное владение русским. В то же время Абанкина отметила, что Турция и Южная Корея – основные конкуренты на этом рынке – предлагают обучение на английском.
Российские образовательные программы нужно активнее продвигать за рубежом, считает эксперт. Сейчас они популярны преимущественно среди граждан стран СНГ и Ближнего Востока, студентов из Индии и Китая, сказала Абанкина. Расширение географии набора возможно за счет стран БРИКС, но для этого потребуется целенаправленная работа с местными школьниками и их семьями, уточнила Абанкина.
Безусловно, российское медицинское образование конкурентоспособно на международном уровне, а в некоторых случаях его качество значительно выше, чем в других странах, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, иностранных студентов привлекают многовековая история отечественной медицинской школы и невысокая стоимость обучения наряду с достойным качеством жизни в России. Эксперт также напомнил о существующих программах взаимодействия с отдельными странами, в первую очередь африканскими, в рамках которых государство субсидирует обучение иностранцев для укрепления международных отношений. Это обеспечивает потенциал для приема студентов из-за рубежа, заключил Сафонов.