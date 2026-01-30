К 2030 году число иностранцев на медпрограммах в РФ может вырасти до 117 000

Авторы предположили, что с учетом текущих показателей приема – зачисления порядка 24 000 иностранных студентов на медицинские специальности в год – их общее число в РФ может достигнуть 142 000 человек в 2030 г. без учета обучающихся по квоте. При этом в статье отмечено, что при прогнозе численности иностранных студентов важно учитывать не только их прием в российские вузы, но и выпуск, а также отчисления. Так, например, в 2018 г. на специальность «лечебное дело» по квоте правительства РФ поступило 678 человек, а выпуск 2024 г. составил только 454 человека (на 33% меньше). Такое расхождение может быть связано с отчислениями студентов, трудностями адаптации и недостаточной базовой подготовкой, указано в статье. Из-за этих факторов прогноз к 2030 г. можно уточнить до 117 000 иностранных студентов на медицинских программах, указали авторы.