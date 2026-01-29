Количество мигрантов в РФ сократилось до 5,7 млн человек

Уменьшение количества иностранных граждан в РФ, вероятно, также обусловлено ужесточением миграционного законодательства в целом, предполагает руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Если раньше иностранцы, которые нарушали законы, могли находиться в России до тех пор, пока их не останавливали сотрудники полиции, то сейчас они сразу же попадают в реестр контролируемых лиц (РКЛ), рассказала она. До изменений в законодательстве иностранные граждане могли, нарушая закон, пользоваться денежными средствами на своих счетах. Они также имели право заключать браки, что впоследствии могло им помочь легализоваться в РФ и отменить решения МВД по поводу них, добавила Минушкина.