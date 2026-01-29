Количество мигрантов в РФ сократилось до 5,7 млн человек

Количество мигрантов в РФ сократилось до 5,7 млн человекЭто связано с уменьшением числа детей-иностранцев и ужесточением миграционного законодательства
К началу 2026 г. число иностранных граждан, находящихся в России, снизилось до 5,7 млн человек (-10% за год). В начале прошлого года их было около 6,3 млн. Предварительную цифру озвучил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин во время конференции «Новая миграционная политика РФ» (организовал Центр им. П. А. Столыпина Высшей школы государственного управления РАНХиГС).
По словам Пережогина, снижение в первую очередь обусловлено тем, что количество несовершеннолетних иностранных граждан в стране снизилось почти на четверть. Он же уточнил, что официальное подведение итогов 2025 г. состоится в феврале. В отношении иностранцев, которые не обеспечили законное пребывание своих детей в России, может быть принято решение о нежелательном пребывании в стране. Это также могут сделать в случае, когда иностранцы не обеспечили своим детям возможность получить основное общее образование, напоминала 27 января официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Также с 28 января 2026 г. вступает в силу закон, который предусматривает обмен данными о детях-иностранцах между МВД и органами управления в сфере образования, добавила Волк. То есть министерство будет уведомлять о том, что дети поставлены на миграционный учет или сняты с него. Это поможет «оперативно определять потребности в их обучении», сообщили в Министерстве просвещения РФ в ноябре 2025 г.
В свою очередь, Минпросвещения и местные органы управления образованием должны будут передавать коллегам из МВД сведения о подаче обращения иностранных граждан для зачисления их детей в школу или колледж. Передача данных также коснется результатов тестирования по русскому языку, самого зачисления ребенка в учреждение или его отчисление.
Уменьшение количества иностранных граждан в РФ, вероятно, также обусловлено ужесточением миграционного законодательства в целом, предполагает руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Если раньше иностранцы, которые нарушали законы, могли находиться в России до тех пор, пока их не останавливали сотрудники полиции, то сейчас они сразу же попадают в реестр контролируемых лиц (РКЛ), рассказала она. До изменений в законодательстве иностранные граждане могли, нарушая закон, пользоваться денежными средствами на своих счетах. Они также имели право заключать браки, что впоследствии могло им помочь легализоваться в РФ и отменить решения МВД по поводу них, добавила Минушкина.
Ситуация изменилась после начала действия закона о высылке, продолжила она. Иностранцы, нарушающие его нормы, не могут распоряжаться денежными средствами на счетах – доступны только до 30 000 руб., а также средства для уплаты штрафов. Из-за чего они вынуждены выезжать из России и в некоторых случаях не могут вернуться (когда в отношении них принято решение о запрете на въезд), говорит Минушкина. Государство создало рабочий механизм, который не позволяет нарушителям миграционного законодательства находиться в РФ, отметила она.
Первый заместитель генерального директора рекрутинговой компании «Интруд» София Батура также предположила, что свою роль сыграли РКЛ и режим высылки. Кроме того, она обратила внимание на сокращение сроков пребывания иностранных граждан. С 1 января 2025 г. для иностранцев, которые приехали в РФ в порядке, не требующем визы, срок временного пребывания не может превышать 90 суток в течение всего календарного года. Ранее действовало правило 90/180 (примерно три месяца в течение полугода).