В РФ готовятся заменить миграционную карту обязательным учетом через «Госуслуги»Министерства также подведут итоги эксперимента по учету иностранцев через приложение «Амина»
Предложения по электронному учету иностранцев, въезжающих в Россию из стран с безвизовым режимом, и одновременному отказу от миграционных карт должны быть готовы до начала декабря 2026 г. Правительство дало такое поручение МВД, Минцифры, ФСБ, МИДу и Минэкономразвития. Распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
С помощью «Госуслуг» иностранцы будут подавать заявления, в которых нужно указать цель въезда и пребывания в РФ. Порядок станет обязательным, следует из текста поручения Белого дома. Сейчас цель визита и его срок указываются в миграционной карте, иностранные граждане получают ее на погранпунктах. Документ подтверждает законность нахождения в стране.
Летом 2025 г. начался эксперимент по переводу подачи заявлений о целях въезда и сроках пребывания в приложение RuID (разработано Минцифры, интегрировано с «Госуслугами»). Этот порядок пока носит добровольный характер. Иностранцы могут регистрироваться в RuID за 72 часа до приезда в Россию. Но с началом эксперимента у некоторых из них возникли трудности при работе с приложением, следует из отзывов на RuStore. Оно зависает, не получается пройти биометрию и зарегистрировать документы, чтобы сделать уведомление о прибытии.
RuID пока не сформировало достаточной практики, поскольку его использование – рекомендация, говорит руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. RuID предназначено для того, чтобы заблаговременно проверить данные человека, который хочет въехать в Россию: представляет он опасность для государства или нет, уточняет эксперт. На текущем этапе это приложение не показывает особой востребованности, считает Коженов. А в целом внедрение RuID было скорее связано с последствиями террористического акта 2024 г. в «Крокус сити холле», отмечает он.
Кроме поручения по RuID до октября 2026 г. МВД, ФСБ и Минцифры при участии правительств столичного региона должны подвести промежуточные итоги эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранцев в столице и области. Речь идет об использовании мигрантами мобильного приложения «Амина», эксперимент проходит в субъектах с 1 сентября 2025 г.
Через «Амину» иностранец обязан удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте проживания, которое он регулярно использует для сна и отдыха. Если мигрант меняет место пребывания, сообщить об этом в МВД он должен через приложение в течение трех рабочих дней. Если данные о геолокации иностранца не поступают, его снимут с учета.
Нарушение условий мониторинга может стать основанием для внесения иностранцев в реестр контролируемых лиц. После этого, согласно законодательству, они не могут выезжать в другой регион, а банки ограничивают им доступ к большинству операций по картам. Иностранец может использовать их только для уплаты штрафов, налогов и страховых взносов.
Сокращение срока пребывания и применение мер административной ответственности к иностранным гражданам из-за отсутствия заявления о продлении срока пребывания начали применяться летом 2025 г., рассказывает руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Ситуация осталась прежней и с началом эксперимента с приложением «Амина», говорит она. «Продлить срок пребывания многим категориям безвизовых стран без посещения органов МВД сейчас невозможно», – отмечает адвокат.
В основном сокращение срока коснулось иностранных граждан из ЕАЭС (Казахстана, Армении, Киргизии), прибывших с целью трудовой деятельности, а также тех иностранцев из безвизовых стран, которые продлевали срок пребывания в РФ на иных основаниях, добавила Минушкина. По ее словам, осенью 2025 г. ситуация начала стабилизироваться, поскольку во всех территориальных органах стали разъяснять, что такое заявление необходимо подавать в МВД.
Эксперимент с приложением «Амина» в целом можно назвать успешным, считает Коженов.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры и ДИТ, чтобы узнать, сколько иностранцев воспользовалось приложениями. «Ведомости» также направили запрос в МВД, чтобы уточнить, заменит ли RuID миграционные карты.