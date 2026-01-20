В РФ готовятся заменить миграционную карту обязательным учетом через «Госуслуги»

Летом 2025 г. начался эксперимент по переводу подачи заявлений о целях въезда и сроках пребывания в приложение RuID (разработано Минцифры, интегрировано с «Госуслугами»). Этот порядок пока носит добровольный характер. Иностранцы могут регистрироваться в RuID за 72 часа до приезда в Россию. Но с началом эксперимента у некоторых из них возникли трудности при работе с приложением, следует из отзывов на RuStore. Оно зависает, не получается пройти биометрию и зарегистрировать документы, чтобы сделать уведомление о прибытии.