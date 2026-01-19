Штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования увеличат в 12 раз

Штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования увеличат в 12 разСрок, в течение которого нужно пройти его, сократят до 30 дней для всех иностранцев
За отказ и уклонение от медицинского освидетельствования иностранцы и лица без гражданства получат штраф в размере 25 000–50 000 руб. с возможным административным выдворением. За неуплату штрафов эти суммы будут удваивать. Изменения в законодательство предложила группа более чем из 420 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и его заместителем Ириной Яровой (оба из «Единой России»). Размер штрафа повысится в 12 раз. Сейчас он составляет 2000–4000 руб. с выдворением или без него.
Медосвидетельствование нужно для получения разрешения на работу в РФ, разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Сейчас иностранцы, приехавшие в Россию работать, должны пройти его в течение 30 календарных дней со дня въезда. А те, кто приехал в страну с другими целями, – в течение 90 дней со дня въезда.
Согласно проекту поправок, иностранец должен будет пройти медосвидетельствование в течение 30 дней, если он приехал в РФ на срок более 90 дней по работе и с целями, которые не связаны с ней. В дальнейшем он обязан ежегодно обновлять результаты. Если по результатам медосвидетельствования выяснилось, что лицо употребляет наркотики или страдает от опасного заболевания, ему могут отказать в разрешении на работу, РВП и ВНЖ, а также аннулировать их.
Иностранцы будут проходить медпроверку за свой счет в российских клиниках, которые выберут правительства регионов. Передавать обязанности по освидетельствованию и оформлению медзаключений другим организациям будет запрещено.
Заключения будут сформированы в электронном виде за подписью врача. В течение суток их разместят в специальном реестре на портале Единой государственной информсистемы в сфере здравоохранения. В течение трех рабочих дней документ попадет в МВД. Если заключение подтверждает наличие опасных инфекционных заболеваний, его передадут в Роспотребнадзор. Служба вправе принимать решение о нежелательном пребывании иностранца в РФ, если это создает угрозу здоровью населения. Клиника обязана сообщить иностранцу о результатах освидетельствования, если он обратится с таким запросом, и выдать бумажную выписку с ними.
Что проверяют во время медосвидетельствования
За нарушение порядка проведения медосвидетельствования предусматриваются штрафы. Для граждан они составят 25 000–100 000 руб., а для должностных лиц – 100 000–200 000 руб. Юрлиц оштрафуют на 300 000 – 1 млн руб. либо приостановят их работу на 14–90 суток.
Изготовление, оборот и использование поддельных документов об отсутствии опасного заболевания будет караться по Уголовному кодексу (УК): ограничением свободы на три года со штрафом в 500 000 – 1 млн руб. или в размере зарплаты осужденного за 1–2 года. Нарушителю могут назначить принудительные работы на четыре года с аналогичным штрафом.
Те же деяния с документом об отсутствии опасного для окружающих инфекционного заболевания будут наказываться ограничением свободы на 2–4 года со штрафом 800 000 – 1,5 млн руб. (или в размере зарплаты за период от 18 месяцев до 3 лет). А принудительные работы назначаются на 2–5 лет с аналогичным штрафом.
От 5000 до 7000 руб.
Если подделка справки повлекла за собой массовое заражение людей, нарушителя могут лишить свободы на 4–8 лет со штрафом в 1,5–3 млн руб. или в размере зарплаты за 3–5 лет.
Поправки в общий порядок прохождения медосвидетельствования могут вступить в силу с 1 сентября 2026 г., а изменения, касающиеся КоАПа и УК, – с момента официального опубликования документов.
Единый срок для прохождения медосвидетельствования вызывает вопросы защиты прав иностранцев, которые изначально планировали приехать в РФ на 30 дней, но их пребывание продлилось, говорит адвокат коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Владислав Шалагинов. По его мнению, важно, чтобы клиники справлялись с потоком иностранцев.
Шалагинов положительно оценил предложенное оперативное взаимодействие между госорганами. На практике встречаются случаи, когда у иностранца выявляется заболевание, а Роспотребнадзор принимает решение насчет него спустя некоторое время, рассказал адвокат. Иностранец может долго не знать об этом решении, добавил он.
Некоторые страны, например Таджикистан, по соглашениям смогут проводить медосвидетельствование на собственной территории еще до отъезда граждан в РФ, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, в поправках нет принципиально новых положений – они уточняют сроки прохождения медосвидетельствования и меры ответственности за уклонение.
Минздрав поддерживает совершенствование регулирования порядка медосвидетельствования иностранцев, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства.