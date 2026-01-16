Госзатраты на выдворение мигрантов из РФ в 2025 году достигли 830 млн рублей

Госзатраты на выдворение мигрантов из РФ в 2025 году достигли 830 млн рублейЗа год они выросли на 30% из-за усиления контроля за иностранцами и удорожания перевозок
За январь – ноябрь 2025 г. регионы запросили 828,5 млн руб. на приобретение билетов для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков системы по управлению тендерами «Тендерплан» для «Ведомостей». Сумма почти сопоставима с дефицитом бюджета Ингушетии на 2026 г., который составляет 870 млн руб., следует из закона о республиканском бюджете.
Госзакупки на приобретение проездных документов увеличились почти на 30% по сравнению с 2024 г. Тогда за 11 месяцев субъекты запросили 639,1 млн руб.
«Тендерплан» брал в расчет расходы на проездные документы, которые используют органы внутренних дел и миграционных служб при исполнении решений судов. К вероятным факторам роста аналитики отнесли усиление контроля за нелегальной миграцией и удорожание перевозок. В качестве еще одной причины они указывают переход на комплексные закупки в виде «пакетов услуг»: билеты, сопровождение и медицинское обеспечение при перелетах.
Больше всего денег в 2025 г. запросил Центральный федеральный округ. Его регионы разместили 48 тендеров на общую сумму почти 343 млн руб. Годом ранее на этот федеральный округ пришлось 42 тендера на 262,6 млн руб. Таким образом, сумма увеличилась на 30,5%. Практически вдвое объем закупок увеличился в Северо-Западном федеральном округе: со 113 млн руб. в 2024 г. до 206,8 млн руб. в прошлом году. При этом количество тендеров уменьшилось с 34 до 19.
Наиболее резкий прирост по запрашиваемым средствам произошел в Уральском федеральном округе. В 2024 г. регионы разместили тендеры на общую сумму 537 600 руб., а в 2025 г. – на 11 млн руб. Госзакупки по округу увеличились в 20 раз в стоимостном выражении.
Выдворение существует в трех видах: иностранец покидает Россию самостоятельно, за средства работодателя и за счет государства, рассказал «Ведомостям» член президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям Владимир Волох. Увеличение средств, потраченных государством в 2025 г., связано с усиленным контролем за пребыванием иностранных граждан, соглашается он.
За что иностранцам грозит выдворение
Если иностранец не возместил государственные расходы на его административное выдворение, то это будет служить основанием для того, чтобы ограничить ему въезд в РФ до полной выплаты средств, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы МВД.
Волох считает, что систему управления миграционными процессами нужно совершенствовать: подумать, насколько целесообразно выдворение за мелкие административные правонарушения. В качестве примера он привел превышение скоростного режима и переход дороги в неположенном месте. Иностранца, совершившего два административных правонарушения, могут выдворить из РФ, напомнил Волох. По его мнению, вместо этого для государства было бы полезнее увеличить количество штрафов.
Цена перелета по постсоветским странам в 2025 г. выросла в среднем на 2,7% до 17 300 руб., писал в декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Aviastats. Сильнее всего авиаперелеты подорожали по международным направлениям из-за высокого спроса и дефицита провозных мощностей, рассказал «Ведомостям» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По странам СНГ такой рост связан и с большей мобильностью граждан из этих государств, для которых ввели запреты или ограничения на работу в ряде субъектов России, отмечает он.
Ключевым изменением, вступившим в силу в феврале 2025 г., стала передача полномочий по принятию решения о выдворении от судов общей юрисдикции территориальным органам МВД, напомнил адвокат коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Арам Мурадов. В отношении иностранца составляют протокол об административном правонарушении, и уже на следующий день руководитель подразделения МВД вправе вынести постановление о выдворении. Состязательная судебная процедура, где иностранец мог представить свои возражения, сменилась внесудебным административным решением, что ускоряет процесс, но вызывает вопросы о полноте гарантий прав личности, говорит Мурадов.
За 2024 г. МВД приняло около 190 200 решений об удалении иностранцев с территории РФ, следует из статистики ведомства. Речь идет о решениях об административном выдворении, депортации и реадмиссии. Во время проведения операции «Нелегал-2025» с июня по октябрь 2025 г. из страны выдворено или депортировано более 19 000 иностранцев, незаконно находившихся в РФ, сообщала в ноябре официальный представитель МВД Ирина Волк.
Представитель пресс-службы ФССП сообщил «Ведомостям», что за 11 месяцев 2025 г. принудительно выдворено за пределы России 54 400 иностранных граждан и лиц без гражданства. За аналогичный период 2024 г. было выдворено 79 000 человек, т. е. на 45% больше.