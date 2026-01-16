Госзатраты на выдворение мигрантов из РФ в 2025 году достигли 830 млн рублей

Эту меру наказания могут назначить в том числе за незаконную трудовую деятельность в России, нарушение правил въезда в страну или режима пребывания, незаконный оборот наркотиков и их потребление, пропаганду педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений.

Если иностранец не возместил государственные расходы на его административное выдворение, то это будет служить основанием для того, чтобы ограничить ему въезд в РФ до полной выплаты средств, уточнил «Ведомостям» представитель пресс-службы МВД.