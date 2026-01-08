Володин: Госдума готовит ужесточение миграционного контроля

С 28 января 2026 г. органы управления образованием начнут передавать в МВД сведения о подаче иностранцами обращений для зачисления их детей в школы и колледжи. В ведомство также будут направляться данные о результатах тестирования по русскому языку и о зачислении или отчислении ребенка из учебного заведения. МВД, в свою очередь, станет информировать образовательные органы о постановке детей на миграционный учет или снятии с него.