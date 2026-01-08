Газета
Володин: Госдума готовит ужесточение миграционного контроля

Ведомости

Госдума готовит новые поправки в законодательство о миграции, направленные на усиление контроля за иностранными гражданами и повышение общественной безопасности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин Telegram-канале.

В частности, предлагается сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев, прибывших в Россию более чем на три месяца, с 90 до 30 дней. Также планируется обязать медицинские организации передавать информацию об оформленных медзаключениях в МВД, а сведения о выявленных инфекционных заболеваниях – в Роспотребнадзор для оперативного принятия решений, включая возможную депортацию.

Кроме того, инициативы предусматривают введение административной ответственности за уклонение мигрантов от медосвидетельствования – со штрафом и возможностью выдворения по решению суда. Отдельно предлагается установить повышенную уголовную ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии опасных заболеваний.

В 2025 году судебные приставы выдворили свыше 54 000 мигрантов

Общество

С 28 января 2026 г. органы управления образованием начнут передавать в МВД сведения о подаче иностранцами обращений для зачисления их детей в школы и колледжи. В ведомство также будут направляться данные о результатах тестирования по русскому языку и о зачислении или отчислении ребенка из учебного заведения. МВД, в свою очередь, станет информировать образовательные органы о постановке детей на миграционный учет или снятии с него.

