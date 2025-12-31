Что изменится для россиян в январе

С 1 января стартует пилотный проект по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Теперь такая категория граждан сможет уплачивать взносы в СФР, а размер пособия в год в случае болезни можно выбрать из двух вариантов: 35 000 и 50 000 руб. Тариф взноса составит 3,84% от страховой суммы – то есть около 1300 или 1900 руб. в месяц. Эксперимент продлится до конца 2028 г., подать заявление на участие в программе можно до 30 сентября 2027 г.