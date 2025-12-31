Что изменится для россиян в январе

Что изменится для россиян в январеПовышение МРОТ и пенсий, семейная выплата и новые дорожные знаки
С 1 января в России повысят МРОТ, проиндексируют пенсии, а многодетные семьи получат новые меры поддержки. Ставка НДС поднимется до 22%, а призыв на военную службу станет круглогодичным. О главных законодательных изменениях, которые ожидают россиян в 2026 г., – в материале «Ведомостей».
МРОТ увеличится на 20%
Уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января вырастет на 20,5% и составит 27 093 руб. Для сравнения: 2025 г. его повышали на 16,5%. Как ожидается, это позволит увеличить зарплаты 4,5 млн россиян, а к 2030 г. показатель планируется довести до 35 000 руб.
Пенсии проиндексируют выше инфляции
С 1 января произойдет индексация страховых пенсий – по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Размер повышения составит 7,6%, что, как ожидается, превысит уровень инфляции.
По оценке властей, после перерасчета средний размер пенсий по старости вырастет почти на 2000 руб., до 27 100 руб. Кроме того, с 1 апреля запланировано увеличение социальных пенсий.
Заработает семейная выплата
С 1 января начнет действовать новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – «семейная выплата». Воспользоваться ее смогут семьи, чей средний доход на одного члена за предшествующий год составил не более полутора региональных прожиточных минимумов. При соблюдении этого условия каждый из работающих родителей получит право на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ. Для таких граждан расчетная ставка подоходного налога будет равняться 6%. Сумма, превышающая этот размер, вернется в семью. Как ожидается, такую выплату предоставят 7,3 млн работающих родителей.
В страховой стаж войдет уход за каждым ребенком
С 1 января уход за каждым ребенком будет включаться в страховой стаж многодетных родителей. Напомним, в этот стаж входят все периоды трудовой или иной деятельности, в течение которых в Социальный фонд России (СФР) поступали страховые взносы. К стажу также прибавляются полтора года ухода за ребенком одним из родителей, но прежде действовало ограничение: не более шести лет за всех детей. Теперь оно снимается.
Вводится круглогодичный призыв на службу
С 1 января вступает в силу указ президента России о круглогодичном призыве на военную службу в соответствии с законом, принятом в октябре. Теперь мероприятия в рамках призыва на срочную воинскую службу (например, медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии) будут проводиться в течение всего календарного года, а отправка призывников в части будет осуществляться, как и раньше, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Начнется обмен данными о детях мигрантов
С 28 января органы управления образованием начнут передавать в МВД сведения о подаче иностранными гражданами обращений для зачисления их детей в школы и колледжи. Кроме того, в ведомство будут направляться данные о результатах тестирования по русскому языку, а также о зачислении или отчислении ребенка из учебного заведения.
В ответ МВД станет информировать образовательные органы о постановке детей на миграционный учет или снятии с него. Это, как ожидается, поможет «оперативно определять потребности в их обучении». В Минпросвещения отмечали, что информация о несовершеннолетних детях мигрантов будет поступать в региональные системы через «витринуданных» МВД России. Такой механизм, по данным ведомства, позволит определить количество детей, не посещающих школы.
Кредитные каникулы для военных продлят на 2026 год
Участники спецоперации на Украине и члены их семей смогут в течение 2026 г. воспользоваться правом на получение кредитных каникул. Срок каникул рассчитывается как на период мобилизации, контракта или участия в спецоперации плюс 180 дней после окончания службы. Для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса (если единственный учредитель и директор) – период мобилизации плюс 90 дней.
Налоговые льготы для иноагентов отменят
С 1 января вводится единая ставка налога в размере 30% на доходы иноагентов. Кроме того, лица с этим статусом также лишат права на налоговые вычеты по долгосрочным вложениям и освобождения от налога при продаже активов, дарении и наследовании.
Новые ограничения затронут и организации: если компания имеет статус иноагента либо доля участия иноагентов в ее уставном капитале составляет 10% и более, она лишается права использовать налоговые льготы.
Закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа
С 1 января начинает действовать закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. К формам сохранения исторической памяти об этих событиях относятся благоустройство захоронений останков, проведение поисковых работ, организация музеев и др. Для обеспечения работы с захоронениями предусмотрено создание специального национального оператора. Кроме того, 19 апреля теперь будет Днем памяти жертв геноцида советского народа.
Принудительные работы станут самостоятельным видом наказания
С 1 января вступает в силу закон, расширяющий применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Теперь суд вправе назначать его напрямую – без замены лишения свободы.
Мера будет применяться за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. В таком случае осужденный будет отбывать наказание в исправительном центре с обязательным привлечением к труду, а из его заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.
У ФСБ появятся собственные следственные изоляторы
С 1 января заработает закон, наделяющий ФСБ правом создавать собственные следственные изоляторы. Теперь туда будут помещаться обвиняемые и подозреваемые по делам, отнесенным к подследственности спецслужбы. Служба также наделена полномочиями по охране изоляторов, исполнению наказания в отношении осужденных, оставленных на хозяйственное обслуживание, а также применению спецсредств к задержанным, оказывающим сопротивление или пытающимся совершить побег.
Ставка НДС возрастет
С 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) увеличится с 20 до 22%, льготная ставка на социально значимые товары сохранится на уровне 10%. Кроме того, порог годовой выручки для перехода на уплату НДС снизится с 60 до 20 млн руб. В 2027 г. его значение уменьшится до 15 млн руб., а в 2028 г. – до 10 млн руб.
Список признаков мошеннических операций расширится
С 1 января расширяется перечень признаков перевода денежных средств без добровольного согласия клиента. Теперь к ним относятся, среди прочих, переводы через СБП от 200 000 руб. с последующим перечислением третьему лицу в течение суток, а также попытка внесения наличных через банкомат с использованием цифровой карты. Признаками также станут смена номера телефона для авторизации менее чем за 48 часов до перевода, использование нетипичного ПО или провайдера связи при входе в онлайн-банк и совпадение данных получателя цифрового рубля с реестром переводов без согласия клиента.
Требования к имуществу для статуса квалифицированного инвестора повысят
С 1 января с 12 до 24 млн руб. увеличивается минимальный размер имущества, которым должен обладать гражданин для получения статуса квалифицированного инвестора. Если же человек получил образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Налоги и налогообложение» и его средний годовой доход составляет 6 млн руб, то имущественный критерий составит 12 млн руб.
Рекламу раздолжнителей существенно ограничат
С 1 января вступают в силу ограничения в отношении рекламы услуг, связанных банкротством. Теперь такая реклама должна сопровождаться предупреждением о негативных последствиях процедуры и не должна содержать обещаний освободить от исполнения денежных обязательств или призывать не исполнять такие обязательства.
Стартует эксперимент по добровольному страхования самозанятых
С 1 января стартует пилотный проект по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Теперь такая категория граждан сможет уплачивать взносы в СФР, а размер пособия в год в случае болезни можно выбрать из двух вариантов: 35 000 и 50 000 руб. Тариф взноса составит 3,84% от страховой суммы – то есть около 1300 или 1900 руб. в месяц. Эксперимент продлится до конца 2028 г., подать заявление на участие в программе можно до 30 сентября 2027 г.
Мораторий для застройщиков завершается
С 1 января прекращается мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья. «Историю надо заканчивать», – сказал президент Владимир Путин на прямой линии 19 декабря.
Мораторий трижды вводился с апреля 2020 г. (в последний раз – с марта 2024 г.). По данным правительства РФ, доля недостроенных проектов от общего объема строительства выросла до 19%, это затронуло 132 000 заемщиков.
Штрафы за навязывание допуслуг и товаров возрастут
С 9 января увеличатся штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг без их письменного согласия. Для юрлиц они составят до 500 000 руб., а для сотрудников – до 150 000 руб. Сам закон о запрете такой практики заработал с сентября 2025 г. Автоматическая установка галочек и иных отметок о согласии больше не считается таковым. Кроме того, теперь нельзя предлагать допуслуги с момента заключения договора на основные товары или услуги.
Новые штрафы для мобильных операторов
С 1 января операторам сотовой связи грозят новые штрафы за нарушение требования к количеству абонентских номеров на одного гражданина. Для юрлиц они составят от 300 000 до 500 000 руб., для сотрудников – от 30 000 до 50 000 руб. По закону у россиян не должно быть свыше 20 сим-карт, а у иностранцев – десяти. Такие же штрафы грозят за ненадлежащую проверку достоверности сведений о количестве номеров.
Появятся новые дорожные знаки
С 1 января вступают в силу новые изменения в ГОСТ о правилах применения дорожных знаков, разметки и светофоров. Теперь в России появятся знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» (позволит сократить число знаков у «лежачих полицейских» вдвое) и «Глухие пешеходы» (установят перед пешеходными переходами у объектов, посещаемых людьми с нарушением слуха). Кроме того, вместо горизонтальной разметки теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. Знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» будет применяться вместе с ограничением скорости на соответствующий период. На знаке «Парковка» можно будет дополнительно указывать способ постановки автомобиля.
Минимальные цены на алкоголь и табак вырастут
С 1 января возрастет единая минимальная цена на табачную продукцию. Для сигарет она составит 153 руб. за пачку, для продукции с нагреваемым табаком – 24 руб. за 1 г. Жидкости для электронных систем доставки никотина должны стоить не менее 90 руб. за 1 мл.
Кроме того, вырастут минимальные розничные цены на водку и другой крепкий алкоголь. Для полулитровой бутылки водки она увеличится с 349 до 409 руб., для бренди – с 472 до 605 руб., а для коньяка – с 651 до 755 руб.