Семейную налоговую выплату в 2026 году получат 7,3 млн родителей

Семейную налоговую выплату в 2026 г. смогут получить 7,3 млн работающих родителей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его информации, на эти цели власти предусмотрели около 119 млрд руб.

«В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 млн детей», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Министр уточнил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проводиться по ставке 6%. Право на выплату получат семьи, где у родителей двое и более детей, среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям, а у получателя нет долгов по алиментам.

Котяков также сообщил, что в 2026 г. будут проиндексированы выплаты по маткапиталу. Размер помощи вырастет на 6,8% и составит 737 000 руб. на первого ребенка и более 974 000 руб. на второго.

8 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что семейная налоговая выплата позволит россиянам ежегодно получать дополнительно от 56 000 до 189 000 руб. – в зависимости от количества детей.

