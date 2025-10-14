Семейную налоговую выплату в 2026 году получат 7,3 млн родителей

Министр уточнил, что перерасчет налога на доходы физических лиц будет проводиться по ставке 6%. Право на выплату получат семьи, где у родителей двое и более детей, среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям, а у получателя нет долгов по алиментам.