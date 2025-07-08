Голикова: налоговая выплата семьям составит до 189 000 рублей в год
Семейная налоговая выплата поможет россиянам получать ежегодно до 189 000 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Соответствующую выплату семьи смогут получать с 2026 г.
«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 000 до 189 000 руб., которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», – сказала она на заседании фракции КПРФ (цитата по ТАСС).
С июня следующего года работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимума, смогут оформлять ежегодную выплату. Она составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ. Такая помощь станет доступна для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн детей.