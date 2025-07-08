Голикова: налоговая выплата семьям составит до 189 000 рублей в год

С июня следующего года работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже полутора региональных прожиточных минимума, смогут оформлять ежегодную выплату. Она составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ. Такая помощь станет доступна для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн детей.