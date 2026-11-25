«Я люблю Стругацких. Самый душераздирающий их роман – «Волны гасят ветер». Всем, кто сейчас думает об искусственном интеллекте, я рекомендую эту книгу прочитать», – говорит он. Философия Черешнева проста в понимании, но не в исполнении: «Смысл жизни в том, чтобы создавать то, чего еще нет». В интервью «Ведомостям» специалист по искусственному интеллекту, большим данным и кибербезопасности рассказал, почему не стоит отдавать ИИ на аутсорс весь свой интеллектуальный труд и перед каким выбором окажется человечество в ближайшие годы.