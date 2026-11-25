«ИИ может лишить работы до 2,5 млрд людей»Топ-менеджер АФК «Система» о том, как новые технологии скажутся на рынке труда и можно ли их контролировать
Кабинет Евгения Черешнева, члена правления, старшего вице-президента по стратегии и цифровым технологиям АФК «Система», инженера и предпринимателя, похож на декорации съемочного павильона сериала «Теория большого взрыва». На столе и полках – макеты ракетных двигателей, советские плакаты; из цветочного горшка выглядывает игрушечный «Грут», на столе – миниатюра «Энергия / Буран», на шкафу – японский меч катана. Но большую часть кабинета занимают книги.
«Я люблю Стругацких. Самый душераздирающий их роман – «Волны гасят ветер». Всем, кто сейчас думает об искусственном интеллекте, я рекомендую эту книгу прочитать», – говорит он. Философия Черешнева проста в понимании, но не в исполнении: «Смысл жизни в том, чтобы создавать то, чего еще нет». В интервью «Ведомостям» специалист по искусственному интеллекту, большим данным и кибербезопасности рассказал, почему не стоит отдавать ИИ на аутсорс весь свой интеллектуальный труд и перед каким выбором окажется человечество в ближайшие годы.