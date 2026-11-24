От квантовой сети до авиации: поручения Путина по итогам поездки во ВладивостокПрезидент также поручил продлить выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей до 2030 года
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки во Владивосток 2–3 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение большинства пунктов назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Энергетика и инфраструктура Дальнего Востока
Правительству поручено продлить до 2035 г. договоры территориальных сетевых организаций на аренду объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих компании по управлению единой национальной сетью, на территориях Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Еврейской автономной области. Кроме того, планируется утвердить план передачи «Россетям» управления объектами «Дальневосточной распределительной сетевой компании» и «Якутскэнерго».
В сфере генерации поставлена задача построить системы накопления электроэнергии мощностью 250 МВт в Приморском крае (ввод не позднее 2028 г.), а также Нижне-Зейскую ГЭС в Амурской области, Мокскую и Ивановскую ГЭС в Бурятии, Канкунскую ГЭС в Якутии и Нижне-Ниманскую ГЭС в Хабаровском крае. Отдельно правительство должно утвердить план снабжения электроэнергией потребителей, реализующих инвестпроекты в ДФО, с возможностью строительства крупными промышленниками собственных генерирующих объектов, уделив особое внимание Березовскому железорудному и Ключевскому золоторудному месторождениям в Забайкальском крае.
Финансы и налоги
Правительству поручено направлять на развитие ДФО бюджетные ассигнования в объеме, эквивалентном 50% поступлений в бюджеты от налога на прибыль по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-2».
Также предстоит устранить правовую неопределенность при одновременном применении налогоплательщиками нескольких преференциальных налоговых режимов в рамках одного инвестпроекта, предоставив право выбора режима и закрепив принцип «один проект – один льготный режим». Минфину России поручено установить нормативные требования, чтобы не менее 7,2% инвестиционных расходов госпрограмм направлялось на мероприятия в регионах ДФО, а не менее 5% – на проекты мастер-планов городов Дальнего Востока и опорных населенных пунктов Арктики.
Социальная поддержка и демография
Поручено продлить до 2030 г. выплату в 1 млн руб. семьям при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотечных кредитов в тех регионах ДФО, где такая мера уже действует.
Транспорт и авиация
Правительство должно поддержать разработчиков и производителей легких и сверхлегких воздушных судов, включая содействие сертификации и расширение использования отечественных комплектующих. Отдельно поручено рассмотреть докапитализацию ВЭБ.РФ для лизинга авиатехники для дальневосточных авиакомпаний, предоставление субсидии на поддержание летной годности отечественных самолетов, урегулирование задолженности дальневосточных перевозчиков по лизинговым платежам, а также завершение строительства взлетно-посадочных полос в аэропортах «Мирный» и «Полярный» в Якутии.
Цифровизация
Правительство совместно с РЖД должно обеспечить развитие магистральной квантовой сети протяженностью не менее 15 000 км к 2030 г., включая доведение ее до Владивостока.
Также поручено разработать и внедрить цифровую платформу для подготовки органами местного самоуправления типовых документов стратегического планирования малых городов и сельских поселений с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, глава государства поручил утвердить программу привлечения научных и инженерных кадров в ДФО для инновационных научно-технологических центров до 2036 г.
Отдельным пунктом президент поручил правительству до конца 2026 г. утвердить программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в субъектах РФ, где развита добыча угля, прежде всего в Кемеровской области и Якутии, и обеспечить ее реализацию. Доклад по этому направлению должен быть представлен до 15 января 2027 г.
Другие поручения
Генеральной прокуратуре поручено провести проверку соблюдения законодательства при строительстве автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский. Фонду «Росконгресс» – обобщить итоги Восточного экономического форума, прошедшего 1–4 сентября 2026 г.