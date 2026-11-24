В сфере генерации поставлена задача построить системы накопления электроэнергии мощностью 250 МВт в Приморском крае (ввод не позднее 2028 г.), а также Нижне-Зейскую ГЭС в Амурской области, Мокскую и Ивановскую ГЭС в Бурятии, Канкунскую ГЭС в Якутии и Нижне-Ниманскую ГЭС в Хабаровском крае. Отдельно правительство должно утвердить план снабжения электроэнергией потребителей, реализующих инвестпроекты в ДФО, с возможностью строительства крупными промышленниками собственных генерирующих объектов, уделив особое внимание Березовскому железорудному и Ключевскому золоторудному месторождениям в Забайкальском крае.