Рекламные агентства SA Media и Smart View (входят в рекламную группу SA Media) подали в Арбитражный суд г. Москвы два иска к юрлицу девелопера «Самолет» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – на 1,2 млрд и 42,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Пока эти иски не приняты к рассмотрению судом. SA Media занимает 10-е место в рейтинге рекламных групп отраслевого издания Sostav.ru за 2025 г. Объем медиазакупок этой группы, по оценке Sostav.ru, составляет 15,9 млрд руб. без учета НДС.