Рекламщики подали к «Самолету» новые иски на 1,2 млрд рублейРанее суды уже взыскали с девелопера в пользу других агентств более 600 млн рублей
Рекламные агентства SA Media и Smart View (входят в рекламную группу SA Media) подали в Арбитражный суд г. Москвы два иска к юрлицу девелопера «Самолет» – ООО «Самолет-недвижимость мск» – на 1,2 млрд и 42,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Пока эти иски не приняты к рассмотрению судом. SA Media занимает 10-е место в рейтинге рекламных групп отраслевого издания Sostav.ru за 2025 г. Объем медиазакупок этой группы, по оценке Sostav.ru, составляет 15,9 млрд руб. без учета НДС.
Ранее иски о взыскании к юрлицам SA Media подали ряд операторов наружной рекламы, писало отраслевое издание «Наружная реклама России». Самые большие требования заявил лидер этого сегмента рекламного рынка – группа Russ. В частности, от ООО «Смарт-вью» она требует 410,7 млн руб., от ООО «Баинг нью медиа» – 140,6 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. В рамках указанных исков Russ взыскивает задолженность, связанную с оплатой оказанных услуг по размещению рекламы, пояснил «Ведомостям» представитель этой группы. Арбитражный суд г. Москвы пока также не принял их к рассмотрению.