4 июня первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сообщила, что Россия к 2030 г. планирует производить 2,7 млн т яблок и тем самым полностью закрыть собственные потребности в этой продукции. По ее словам, яблоки – это продукт, который исторически выращивался в России, а их производителям предоставляются как традиционные меры поддержки в виде льготного кредитования, так и дополнительные.