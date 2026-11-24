Минсельхоз спрогнозировал рекордный урожай плодов и ягод в 2026 году
Урожай плодов и ягод в России по итогам 2026 г. может достичь рекордных 2,3 млн т. Об этом сообщил Минсельхоз России на своем официальном сайте.
К настоящему времени аграрии собрали более 2,1 млн т плодов и ягод. Это на 36,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую часть урожая составляют яблоки, которых собрано более 2 млн т. По прогнозу Минсельхоза, в организованном секторе урожай яблок составит 2,1 млн т.
Основными регионами промышленного выращивания плодов и ягод остаются юг России, Северный Кавказ и центральная часть страны. Значительные объемы продукции также производят личные подсобные хозяйства, прежде всего в северокавказских республиках.
3 сентября Минсельхоз РФ заявил, что ведет работу по увеличению производства фруктов и ягод и достижению целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства. В 2025 г. производство яблок в организованном секторе достигло рекордных 2 млн т против 1,8 млн т годом ранее, отметили в ведомстве. Самообеспеченность России яблоками выросла до 85,5%, а к 2028 г. этот показатель планируется довести до 100%.
4 июня первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сообщила, что Россия к 2030 г. планирует производить 2,7 млн т яблок и тем самым полностью закрыть собственные потребности в этой продукции. По ее словам, яблоки – это продукт, который исторически выращивался в России, а их производителям предоставляются как традиционные меры поддержки в виде льготного кредитования, так и дополнительные.