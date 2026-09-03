Минсельхоз спрогнозировал урожай яблок в 2026 году на уровне 2,1 млн тонн
Минсельхоз России ведет работу по увеличению производства фруктов и ягод и достижению целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства. По итогам 2026 г. ожидается урожай около 2,1 млн т яблок в организованном секторе.
В 2025 г. производство яблок в организованном секторе достигло рекордных 2 млн т против 1,8 млн т годом ранее. Самообеспеченность России яблоками выросла до 85,5%, а к 2028 г. этот показатель планируется довести до 100%.
За последние пять лет производство яблок в организованном секторе выросло в 1,7 раза – с 1,2 млн т в 2020 г. За 10 лет показатель увеличился в 3,3 раза – с 0,6 млн т в 2015 г.
Одним из ключевых факторов развития отрасли Минсельхоз называет меры государственной поддержки, в том числе направленные на закладку и уход за многолетними насаждениями в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. С начала реализации программы заложено 176 300 га многолетних плодовых и ягодных насаждений, включая питомники. Из них 113 700 га, или 64,5%, – сады интенсивного типа.
3 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на ВЭФ сказал: «У нас и яблок-то не хватает. Надо над этим подумать и как следует поработать».