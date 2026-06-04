Россия полностью обеспечит себя яблоками к 2030 году
Россия к 2030 г. планирует производить 2,7 млн т яблок и тем самым полностью закрыть собственные потребности в этой продукции, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе ПМЭФа.
«Сегодня уже мы самообеспечили себя яблоками на 83%», – сказала она.
Фастова подчеркнула, что яблоки – это продукт, который исторически выращивался в России, а их производителям предоставляются как традиционные меры поддержки в виде льготного кредитования, так и дополнительные – например, прямые субсидии на приобретение посадочного материала и на уход за саженцами.
По данным Минсельхоза, в 2025 г. в России было собрано 2,1 млн т плодов и ягод, в том числе 1,9 млн т яблок. В 2014 г., когда против страны впервые были введены санкции, было произведено 0,6 млн т яблок, а потребности населения в основном обеспечивал импорт, напомнила Фастова.