Путин: отказ от российских энергоресурсов создает проблемы в Европе
Попытки ограничить поставки российских энергоресурсов на европейский рынок создают проблемы прежде всего для самой Европы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
«Такие действия [ограничения поставок] имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев», – отметил российский лидер.
Президент подчеркнул, что Москва намерена расширять рынки сбыта и сотрудничать с предсказуемыми и ответственными партнерами. Он также указал на необходимость дальнейшего комплексного развития новых маршрутов поставок энергоресурсов, в том числе укрепления Трансарктического транспортного коридора, ключевым участком которого является Северный морской путь.
24 ноября российский лидер изменил состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Руководителем рабочей группы по вопросам обеспечения эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭКа с госучастием назначен Наиб Нагуманов, а руководителем рабочей группы по вопросам экологической безопасности – глава Минприроды Александр Козлов. Также Путин включил в состав комиссии девять человек, а исключил – шесть.
10 ноября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что жители европейских стран испытывают разочарование, а порой и отчаяние из-за высоких цен на энергоносители, которые увеличивают расходы домохозяйств и снижают конкурентоспособность бизнеса.