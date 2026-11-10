Мадьяр: Европа находится в отчаянии из-за высоких цен на энергоносители
Жители европейских стран испытывают разочарование, а порой и отчаяние из-за высоких цен на энергоносители, которые увеличивают расходы домохозяйств и снижают конкурентоспособность бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.
По его словам, стороны обсудили проблемы конкурентоспособности Евросоюза. Мадьяр подчеркнул, что добиться ее повышения без снижения стоимости нефти и газа будет сложно. Мадьяр также указал на необходимость конкретных мер в сфере энергетической безопасности и диверсификации поставок.
Венгерский премьер сообщил, что Будапешт работает над расширением источников и маршрутов поставок энергоресурсов. Германия предложила возможные варианты сотрудничества, однако сторонам еще предстоит согласовать вопросы ценообразования. Венгрия, по словам Мадьяра, заинтересована в получении газа, нефти и других видов топлива по максимально разнообразным маршрутам и конкурентоспособным ценам.
Мерц подтвердил готовность Берлина продолжать сотрудничество с Будапештом. Германия предложила поделиться опытом создания энергетических терминалов, чтобы помочь Венгрии снизить зависимость от импорта российских энергоресурсов.
8 ноября в «Газпроме» сообщили, что европейские хранилища показывают новые антирекорды по отбору газа. Согласно сообщению, 6 ноября отбор газа из подземных хранилищ стал исторически максимальным для этой даты – было поднято на 23,9%, или на 83 млн куб. м, больше предыдущего суточного максимума. Отбор газа из хранилищ в Германии за сутки достиг нового антирекорда, превысив на 58,7%, или на 37 млн куб. м, предыдущий наибольший показатель для этой даты.
При этом ЕС заявил о последовательном сокращении зависимости от российских энергоресурсов после начала спецоперации на Украине. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен говорил, что Брюссель сохранит запрет на импорт российских энергоресурсов, который должен вступить в силу в 2027 г., даже если Москва и Киев заключат мирное соглашение.