Лавров не исключил ударов Украины по союзникам России в ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Украина может начать наносить удары по объектам на территории стран – союзников России, в том числе входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания уставных органов организации.
«Я не исключаю, что на каком-то этапе, в таком агрессивном раже, вполне может киевский режим начать наказывать наших друзей и союзников. С него станется», – сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что Украина, по его словам, наносит удары не только по объектам в глубине российской территории с использованием западных вооружений и спутниковых данных, но и по инфраструктуре за рубежом.
В частности, Лавров напомнил об атаках на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого есть американские ExxonMobil и Chevron, а также казахстанская сторона. «Был даже поражен однажды танкер, принадлежащий компании ExxonMobil. Об этом, к сожалению, западные коллеги стараются не говорить. Но факты – вещь упрямая», – подчеркнул министр.
В сентябре госсекретарь США Марко Рубио заявил об обеспокоенности Вашингтона атаками Украины на нефтяные суда, связанные с американскими компаниями.