Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,408+0,31%KLVZ1,902-1,55%BRZL1 184-4,82%IMOEX2 457,72-0,62%RTSI935,61-0,62%RGBI112+0,04%RGBITR778,51+0,08%
Главная / Политика /

Лавров не исключил ударов Украины по союзникам России в ОДКБ

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Украина может начать наносить удары по объектам на территории стран – союзников России, в том числе входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания уставных органов организации.

«Я не исключаю, что на каком-то этапе, в таком агрессивном раже, вполне может киевский режим начать наказывать наших друзей и союзников. С него станется», – сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Украина, по его словам, наносит удары не только по объектам в глубине российской территории с использованием западных вооружений и спутниковых данных, но и по инфраструктуре за рубежом.

В частности, Лавров напомнил об атаках на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого есть американские ExxonMobil и Chevron, а также казахстанская сторона. «Был даже поражен однажды танкер, принадлежащий компании ExxonMobil. Об этом, к сожалению, западные коллеги стараются не говорить. Но факты – вещь упрямая», – подчеркнул министр.

В сентябре госсекретарь США Марко Рубио заявил об обеспокоенности Вашингтона атаками Украины на нефтяные суда, связанные с американскими компаниями.

Читайте также:Что Лавров сказал о положении Армении в ОДКБ и переговорах по Украине
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её