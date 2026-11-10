Лавров не исключил ударов Украины по союзникам России в ОДКБ

В частности, Лавров напомнил об атаках на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» и Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого есть американские ExxonMobil и Chevron, а также казахстанская сторона. «Был даже поражен однажды танкер, принадлежащий компании ExxonMobil. Об этом, к сожалению, западные коллеги стараются не говорить. Но факты – вещь упрямая», – подчеркнул министр.