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Трехсторонние переговоры в Абу-Даби продолжились после перерыва

Инна Шульгина
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в переговорной группе.

«Продолжаем», – процитировало агентство собеседника.

Перерыв, начавшийся в 14:00 (13:00 по мск), продолжался 43 минуты.

Двухдневные трехсторонние переговоры делегаций Москвы, Вашингтона и Киева начались в Абу-Даби 10 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе группы также замглавы МИДа Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители Генштаба Игорь Костюков, Юрий Жигарловский и Александр Зорин и др. Украину представляют глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и др. От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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