Уиткофф: Европу хотят подключить к переговорам о мире на Украине

США, Украина и европейские партнеры намерены работать над привлечением европейских стран к многосторонним переговорам по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Абу-Даби, передает ТАСС.