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Уиткофф: Европу хотят подключить к переговорам о мире на Украине

Анна Виноградова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

США, Украина и европейские партнеры намерены работать над привлечением европейских стран к многосторонним переговорам по долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Абу-Даби, передает ТАСС.

Речь идет о расширении переговорного формата, который пока предполагает участие России, США и Украины. Трехсторонняя встреча началась 10 ноября и рассчитана на два дня.

Ранее Financial Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа добивается согласия Москвы на участие европейских представителей в переговорах. По словам американского чиновника, Вашингтон считает присутствие Европы необходимым для достижения соглашения по Украине.

Перед началом трехсторонней встречи украинская делегация провела консультации с представителями ЕС и США. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что стороны намерены согласовать позиции перед следующим этапом переговоров.

9 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил участие европейцев в трехстороннем формате. Он отметил, что США и Украина имеют собственные каналы взаимодействия с европейскими партнерами.

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