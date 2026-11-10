Песков не раскрыл, будут ли в Абу-Даби обсуждать Черное и Азовское моря

Вопрос обеспечения безопасности судоходства в Черном море уже поднимался в марте 2025 г. в ходе переговоров США и России в Эр-Рияде. Тогда в Москве поддержали инициативу Вашингтона, но заявили, что ее выполнение возможно только в случае снятия ряда ограничений, включая санкции, наложенные на Россельхозбанк. В октябре 2026 г. свои предложения по обеспечению безопасности в Азово-Черноморский бассейн выдвинула Турция. Песков отмечал, что предметно они не обсуждались.