Песков не раскрыл, будут ли в Абу-Даби обсуждать Черное и Азовское моря
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сказал, будет ли предметом переговоров в Абу-Даби восстановление судоходства в Черном и Азовском морях.
«Никаких деталей, кроме как за столом переговоров», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались 10 ноября в столице ОАЭ. Встречи рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США также представляет спецпосланник президента Стив Уиткофф.
9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что основным пунктом повестки переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и всего региона. По его словам, стороны намерены согласовать принципы будущего урегулирования конфликта.
Вопрос обеспечения безопасности судоходства в Черном море уже поднимался в марте 2025 г. в ходе переговоров США и России в Эр-Рияде. Тогда в Москве поддержали инициативу Вашингтона, но заявили, что ее выполнение возможно только в случае снятия ряда ограничений, включая санкции, наложенные на Россельхозбанк. В октябре 2026 г. свои предложения по обеспечению безопасности в Азово-Черноморский бассейн выдвинула Турция. Песков отмечал, что предметно они не обсуждались.