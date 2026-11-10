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Песков не раскрыл, будут ли в Абу-Даби обсуждать Черное и Азовское моря

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сказал, будет ли предметом переговоров в Абу-Даби восстановление судоходства в Черном и Азовском морях.

«Никаких деталей, кроме как за столом переговоров», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались 10 ноября в столице ОАЭ. Встречи рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США также представляет спецпосланник президента Стив Уиткофф.

9 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что основным пунктом повестки переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и всего региона. По его словам, стороны намерены согласовать принципы будущего урегулирования конфликта.

Вопрос обеспечения безопасности судоходства в Черном море уже поднимался в марте 2025 г. в ходе переговоров США и России в Эр-Рияде. Тогда в Москве поддержали инициативу Вашингтона, но заявили, что ее выполнение возможно только в случае снятия ряда ограничений, включая санкции, наложенные на Россельхозбанк. В октябре 2026 г. свои предложения по обеспечению безопасности в Азово-Черноморский бассейн выдвинула Турция. Песков отмечал, что предметно они не обсуждались. 

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