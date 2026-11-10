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Армия России взяла под контроль Никольское в Сумской области

Антон Потоков
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Никольское в Сумской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что село было освобождено благодаря усилиям подразделений группировки войск «Север».

В ночь на 10 ноября ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности. Были поражены электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях. В акватории Черного моря северо-восточнее Одессы были ВС РФ ударили по сухогрузу с вооружением и военным имуществом, а также по танкеру, доставлявшему горюче-смазочные материалы для ВСУ. 

9 ноября российские военные установили контроль над населенным пунктом Васильевское в Запорожской области. Его освободили подразделения группировки войск «Восток».

8 ноября российские войска поразили электроподстанцию 330 кВ «Каменская», которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.

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