Армия России взяла под контроль Никольское в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Никольское в Сумской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что село было освобождено благодаря усилиям подразделений группировки войск «Север».
В ночь на 10 ноября ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности. Были поражены электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях. В акватории Черного моря северо-восточнее Одессы были ВС РФ ударили по сухогрузу с вооружением и военным имуществом, а также по танкеру, доставлявшему горюче-смазочные материалы для ВСУ.
9 ноября российские военные установили контроль над населенным пунктом Васильевское в Запорожской области. Его освободили подразделения группировки войск «Восток».
8 ноября российские войска поразили электроподстанцию 330 кВ «Каменская», которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.