Армия России взяла под контроль Никольское в Сумской области

В ночь на 10 ноября ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военной промышленности. Были поражены электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях. В акватории Черного моря северо-восточнее Одессы были ВС РФ ударили по сухогрузу с вооружением и военным имуществом, а также по танкеру, доставлявшему горюче-смазочные материалы для ВСУ.