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Песков не исключил встречу Путина с одним из лидеров ОДКБ перед саммитом

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с одним из глав государств ОДКБ перед саммитом, который пройдет 11 ноября в Москве. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что переговоры могут состояться вечером 10 ноября.

«Мы не исключаем, что сегодня вечером президент Путин проведет одну из двусторонних встреч из тех, кто приедет на этот саммит», – отметил Песков. По его словам, другие встречи российского лидера будут непубличными.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.

10 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. 11 ноября он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где лидеры обсудят деятельность организации и актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

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