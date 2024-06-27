Что такое ОДКБ и зачем она существует

ОДКБ создана на основании «Ташкентского договора» – Договора о коллективной безопасности (ДКБ) от 15 мая 1992 г. К моменту вступления в силу в апреле 1994 г. его подписали большинство бывших советских республик: сначала, в 1992 г., – Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а в 1993 г. – Азербайджан, Белоруссия и Грузия. В 1999 г. ДКБ был продлен на пять лет, но Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от участия в нем. В том же году Узбекистан присоединился к объединению ГУАМ, куда кроме него вошли Азербайджан, Грузия, Украина и Молдавия.