Что такое ОДКБ и зачем она существует

Что такое ОДКБ и зачем она существуетВ военной организации с Россией пять стран СНГ, пока – включая Армению
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – оборонительное объединение шести постсоветских стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении (с февраля 2024 г. заявила о заморозке участия, в июне того же года – о планах покинуть структуру). Все члены ОДКБ, кроме Душанбе, одновременно входят также в Евразийский экономический союз.
История и изменения состава
ОДКБ создана на основании «Ташкентского договора» – Договора о коллективной безопасности (ДКБ) от 15 мая 1992 г. К моменту вступления в силу в апреле 1994 г. его подписали большинство бывших советских республик: сначала, в 1992 г., – Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а в 1993 г. – Азербайджан, Белоруссия и Грузия. В 1999 г. ДКБ был продлен на пять лет, но Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от участия в нем. В том же году Узбекистан присоединился к объединению ГУАМ, куда кроме него вошли Азербайджан, Грузия, Украина и Молдавия.
В мае 2002 г. в Москве оставшиеся подписанты договора решили преобразовать его в полноценную международную организацию – ОДКБ. В октябре того же года в столице не входившей в ОДКБ Молдавии приняты устав и соглашение о правовом статусе ОДКБ. В 2004 г. Генассамблея ООН дала ОДКБ статус наблюдателя. В 2006 г. в состав ОДКБ вернулся Узбекистан, но в 2012 г. окончательно покинул организацию.
С 2012 г. и до настоящего времени в ОДКБ шесть членов. Но Армения с момента неудачной для нее второй карабахской войны 2020 г., шедшей на территориях вне зоны ответственности структуры, критикует ее за бездействие. В особенности эта критика касается уже столкновений на армяно-азербайджанской границе в районе Карабаха, идущих с 2021 г. и по сей день. С февраля 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке членства, а в июне – о намерении покинуть структуру.
Цели ОДКБ
Решение о подписании «Ташкентского договора», положившего основание ОДКБ, принималось на фоне исчезновения бывшей советской армии, раздела ее частей, вооружений и активов с целью сохранить единое оборонное пространство и избежать военной агрессии внутри и извне постсоветского пространства.
Созданная на основе договора в 2002 г. ОДКБ, согласно ст. 3 принятого в том же году устава, имеет официальными целями «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов».
При этом ОДКБ «содействует формированию справедливого, демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права».
«Приоритет в достижении [целей ОДКБ] государства-члены отдают политическим средствам», – подчеркивается в уставе.
ОДКБ – структура и основные органы
Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности (СКБ), на очередных и внеочередных сессиях которого принимаются, обсуждаются и координируются ключевые решения, а также вносятся изменения в руководящие документы. Он состоит из шести глав государств-членов. СКБ имеет право создавать постоянные и временные рабочие и вспомогательные органы ОДКБ.
Ниже СКБ уровнем – консультативные исполнительные органы реализации и контроля решений, принимаемых СКБ. Это Совет министров обороны и Совет министров иностранных дел, председателями которых является один из профильных министров стран-членов, а также Комитет секретарей советов безопасности. Совету министров обороны ОДКБ подчиняется Военный комитет, членами которого являются начальники генеральных штабов вооруженных сил. Совет министров иностранных дел ОДКБ организует функционирование действующей с 2005 г. рабочей группы по Афганистану, в состав которой входят различные чиновники стран-членов, отвечающие за безопасность, международные отношения и афганское направление.
Постоянно действующим административным органом ОДКБ является секретариат, работающий для осуществления организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов структуры. Возглавляет его генеральный секретарь, который назначается решением СКБ из числа граждан государств-членов и подотчетен СКБ. Еще один постоянно действующий административный орган – Объединенный штаб ОДКБ, отвечающий за подготовку предложений и реализацию решений по военной составляющей.
Существующим с 1999 г. автономным органом высокого уровня для межпарламентского сотрудничества государств – членов организации является Парламентская ассамблея (ПА) ОДКБ. ПА ОДКБ принимает модельные законодательные акты, направленные на регулирование правовых отношений в сфере компетенции ОДКБ.
Силы и деятельность ОДКБ: учения и урегулирование конфликтов
ОДКБ кроме системы органов коллективной безопасности – Совета министров обороны, Военного совета и Объединенного штаба, связанных с оборонными ведомствами стран-членов, также имеет силы и средства. Это ряд инструментов – коллективных военизированных формирований, созданных в разные годы. Они предназначены для усиления границ, предотвращения угрозы и отражения вооруженного нападения в отношении одного или нескольких членов ОДКБ, локализации вооруженных акций и конфликтов, миротворческих операций, ликвидации стихийных и техногенных катастроф.
Силы и средства коллективной безопасности ОДКБ распределены по трем регионам: Восточноевропейский, Кавказский и Центральноазиатский. В первую очередь это общие формирования противовоздушной обороны некоторых стран-членов: России и Белоруссии, России и Армении, России и Казахстана.
Из сухопутных формирований первыми в 2002 г. созданы Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности (КСБР ЦАР). В них входят военнослужащие соединений центральноазиатских членов ОДКБ численностью до 5000 человек. КСБР ЦАР проводят ежегодные учения. Последние – «Рубеж-2022» в Таджикистане, в которых участвовали 1000 военнослужащих и 300 единиц техники, в основном из состава 201-й российской военной базы в стране.
В 2009 г. принято решение о создании Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. КСОР ОДКБ формировались для нахождения в состоянии постоянной готовности для противодействия чрезвычайным ситуациям, а также военной агрессии, терроризму, организованной преступности и наркотрафику. Они состоят из соединений всех членов организации и могут развертываться на территории любого входящего в ОДКБ государства. По данным на 2009 г., в составе КСОР должны были находиться российская дивизия и штурмовая бригада ВДВ, казахстанская аэромобильная бригада и батальон оперативного назначения, одна белорусская бригада ВДВ, по одному мотострелковому батальону от Армении, Киргизии и Таджикистана, размещаемых в местах постоянной дислокации в своих странах. Общая численность – около 18 000 человек. КСОР проводят ежегодные учения своих сил, последние – «Боевое братство – 2023» в Белоруссии, в которых участвовали 2500 военнослужащих и 500 единиц техники.
Миротворческие силы (МС) ОДКБ – специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами. Были созданы и использовались 6–15 января 2022 г. для помощи в урегулировании ситуации в Казахстане. МС ОДКБ во время их работы в республике достигали 3600 человек. Основой группировки МС ОДКБ тогда стали части Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. МС ОДКБ брали под контроль и затем охраняли важные государственные, инфраструктурные и военные объекты в Казахстане во время подавления беспорядков силовиками республики.