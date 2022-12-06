Армения пожаловалась на «пассивность» ОДКБ в конфликте с Азербайджаном

Армения пожаловалась на «пассивность» ОДКБ в конфликте с АзербайджаномНо для реформы организации предпосылок нет, считают эксперты
В Москве 5 декабря прошло заседание парламентской ассамблеи Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), на котором делегация Армении выступила с критикой ее действий в ситуации пограничного конфликта между Ереваном и Баку. По словам спикера армянского парламента Алена Симоняна, Армения выражает беспокойство недостаточно активной политикой этой структуры в отношении помощи Еревану. Симонян отметил, что в результате мнение об ОДКБ в армянском обществе изменилось, хотя и заверил, что выход из организации руководством страны не обсуждался.
«Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня, в результате чего гибнут люди. Некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных наших союзников стали причиной того, что общественные настроения в Армении относительно организации претерпели существенные изменения», – подчеркнул Симонян. По его мнению, частично ответственность за это лежит на самой ОДКБ, которая не проявляла достаточного интереса к армяно-азербайджанскому конфликту, вызывая таким образом заметную обеспокоенность в Ереване.
«Складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточноевропейскому региону и Центральной Азии», – подытожил Симонян.
Ранее, 23 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Пашинян назвал причиной своего шага отсутствие политической оценки со стороны ОДКБ «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении. Премьер имел в виду инциденты на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 г., а также 13 сентября 2022 г., сопровождавшиеся жертвами среди военнослужащих с обеих сторон, в результате которых, по словам премьера, Азербайджан «оккупировал» около 140 кв. км армянской территории.
Традиционная критика ОДКБ со стороны Армении обусловлена тем, что ей не удается втянуть эту организацию в свой конфликт с Азербайджаном в связи с юридически не закрепленной границей с этим государством и Карабахом, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. На этом фоне пока нельзя говорить об экзистенциальном кризисе ОДКБ, необходимости менять полностью устав организации из-за несогласия одного из членов с ее действиями или менять структуру, говорит Притчин. Еревану хотелось бы, чтобы ОДКБ, членом которой он является, была гарантом безопасности в противостоянии с Баку, соглашается эксперт. Но с учетом того, что большая часть государств, входящих в ОДКБ, имеют с Азербайджаном близкие экономические отношения, это не дает организации однозначно вставать на сторону Еревана, считает Притчин.
Вопрос не в самой организации, а в том, что Россия в контексте украинского кризиса является достаточно сложным партнером для центральноазиатских и кавказских членов ОДКБ, говорит эксперт. На данный момент действительно есть серьезные риски для ОДКБ, связанные с состоянием входящих в нее государств и фактором итогового исхода СВО на Украине, однако предпосылок для кардинального реформирования организации не просматривается, говорит Притчин.
ОДКБ – это военная организация, способная качественно выполнять свои задачи, когда ее члены их правильно формулируют, как это было при использовании ее миротворческих сил в январе 2022 г. в Казахстане по просьбе руководства страны, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Казахстанское руководство поставило конкретные задачи в своей просьбе к ОДКБ и она отработала быстро и эффективно, напоминает Жарихин. Когда же от организации требуют быть «более воинственной» и «более заинтересованной» в суверенитете какой-либо страны, чем ее руководство, как в случае с Арменией, то тогда ОДКБ трудно выполнить такие запросы, считает эксперт. Важно помнить, что корни существующего армяно-азербайджанского конфликта кроются скорее в нарушении территориальной целостности Азербайджана, и создается ощущение, что армянское руководство в меньшей степени, чем ОДКБ, заинтересовано в урегулировании, которое должно происходить не на уровне военной организации, а в политической сфере, считает Жарихин. То же самое касается и таджикско-киргизского пограничного конфликта, заключает эксперт.