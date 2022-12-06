Армения пожаловалась на «пассивность» ОДКБ в конфликте с Азербайджаном

ОДКБ – это военная организация, способная качественно выполнять свои задачи, когда ее члены их правильно формулируют, как это было при использовании ее миротворческих сил в январе 2022 г. в Казахстане по просьбе руководства страны, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Казахстанское руководство поставило конкретные задачи в своей просьбе к ОДКБ и она отработала быстро и эффективно, напоминает Жарихин. Когда же от организации требуют быть «более воинственной» и «более заинтересованной» в суверенитете какой-либо страны, чем ее руководство, как в случае с Арменией, то тогда ОДКБ трудно выполнить такие запросы, считает эксперт. Важно помнить, что корни существующего армяно-азербайджанского конфликта кроются скорее в нарушении территориальной целостности Азербайджана, и создается ощущение, что армянское руководство в меньшей степени, чем ОДКБ, заинтересовано в урегулировании, которое должно происходить не на уровне военной организации, а в политической сфере, считает Жарихин. То же самое касается и таджикско-киргизского пограничного конфликта, заключает эксперт.