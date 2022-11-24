Армяно-азербайджанский конфликт стал важнейшей темой саммита ОДКБ

Армяно-азербайджанский конфликт стал важнейшей темой саммита ОДКБНикола Пашиняна удручает, что организация не помогает в противостоянии с соседями
Саммит ОДКБ, который прошел в Ереване, судя по всему, ожидает продолжение. Два главных документа – проект решения глав государств по оказанию помощи Армении и итоговая декларация заседания совета коллективной безопасности ОДКБ – после общения лидеров стран организации отправились на доработку, сообщил вчера вечером журналистам генсек ОДКБ Станислав Зась. По его словам, часть пунктов требуют корректировки, но это нормально.
Впрочем, если говорить об итогах, то большую часть проблем лидеры государств – членов ОДКБ обсудили: по словам белорусского президента Александра Лукашенко, из 17 документов были подписаны 15. «Сложность переговоров обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем, который изобилует конфликтами, противоречиями, сменой парадигмы в международных отношениях и вообще в международной системе», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.