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Армяно-азербайджанский конфликт стал важнейшей темой саммита ОДКБ

Никола Пашиняна удручает, что организация не помогает в противостоянии с соседями
Елена Мухаметшина Владимир Кулагин
Во время саммита ОДКБ выяснилось, что премьера Армении Никола Пашиняна удручает отсутствие помощи в противостоянии с Азербайджаном. Тем не менее организация может помочь в примирении двух стран / Владимир Смирнов / ТАСС

Саммит ОДКБ, который прошел в Ереване, судя по всему, ожидает продолжение. Два главных документа – проект решения глав государств по оказанию помощи Армении и итоговая декларация заседания совета коллективной безопасности ОДКБ – после общения лидеров стран организации отправились на доработку, сообщил вчера вечером журналистам генсек ОДКБ Станислав Зась. По его словам, часть пунктов требуют корректировки, но это нормально.

Впрочем, если говорить об итогах, то большую часть проблем лидеры государств – членов ОДКБ обсудили: по словам белорусского президента Александра Лукашенко, из 17 документов были подписаны 15. «Сложность переговоров обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем, который изобилует конфликтами, противоречиями, сменой парадигмы в международных отношениях и вообще в международной системе», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных