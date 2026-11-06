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Парковочные тарифы на ряде улиц Москвы изменятся с 25 декабря

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Парковочные тарифы на ряде улиц в Москве между ТТК и МКАД будут скорректированы с 25 декабря. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

«На 20 участках улиц в ЗАО, САО, СВАО, ВАО, СЗАО и ЮАО тариф снизится. Средняя загрузка этих парковок составляет менее 50%. Снижение стоимости поможет сбалансировать спрос», – говорится в сообщении.

Также некоторые улицы в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО войдут в зону действия резидентных разрешений. По информации департамента, это позволит местным жителям получить приоритет при парковке рядом с домом. Они смогут оформить разрешение на портале mos.ru и за 3000 руб. в год оставлять автомобиль круглосуточно, при этом с 20:00 до 08:00 парковка для них будет бесплатной.

Кроме того, тарифы изменят на участках, где загруженность составляет 80–90%. По данным департамента транспорта, это повысит «оборачиваемость парковочных мест и не допустит дальнейшего роста спроса и загруженности». Индексация коснется обычных и дифференцированных тарифов.

В департаменте уточнили, что в дни государственных праздников уличная парковка бесплатна. По воскресеньям бесплатно припарковаться можно везде, за исключением участков с повышенными и динамическими тарифами.

6 ноября департамент транспорта сообщил, что въезд в «Москву-сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря. Тарифы на въезд на территорию комплексов не изменятся, а вместо шлагбаумов будут использоваться видео- и фотофиксация.

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