Белоусов: в 2026 году очередь на жилье для военных сократится на 20 000 человек
Очень на жилье для военнослужащих в 2026 г. сократится на 20 000 за счет введения в эксплуатацию новых многоквартирных домов (МКД). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с военнослужащими, которые получили ключи от квартир в новом МКД в Подмосковье.
«Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и прежде всего участников спецоперации является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 000 человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», – сказал Андрей Белоусов.
На встрече также присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
В новостройке квартиры получили более 330 семей. На первых этажах были открыты МФЦ, кафе, аптека, медцентр и пункты выдачи заказов (ПВЗ).
17 февраля «Ведомости» писали, что Минобороны предложило проект поправок в закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Он предусматривает создание управляющей компании, доли которой в 100% принадлежат опорному банку для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По мнению авторов проекта, это позволит повысить эффективность регулирования деятельности по инвестированию средств для обеспечения военных жильем.
14 июля правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения военнослужащих. Законопроект предусматривает дополнение перечня доходов, на которые не может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства.