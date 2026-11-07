Белоусов: в 2026 году очередь на жилье для военных сократится на 20 000 человек

Очень на жилье для военнослужащих в 2026 г. сократится на 20 000 за счет введения в эксплуатацию новых многоквартирных домов (МКД). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи с военнослужащими, которые получили ключи от квартир в новом МКД в Подмосковье.