Правительство поддержало защиту жилищных выплат силовикам от взыскания

В человеческом плане все понимают, что арестовывать счет, на который военнослужащему перечислили бюджетные средства (субсидию) для погашения ипотеки или приобретения жилья, неприемлемо, говорит сенатор Игорь Кастюкевич. Но прямой законодательный запрет создавал правовую неопределенность и нередко приводил к практике, когда аресты происходили, заметил он. Долгие разбирательства, конечно, заканчивались решениями в пользу военнослужащих, уточнил Кастюкевич. Но тратить на это время и ресурсы, особенно если речь идет об участниках СВО, которые находятся на передовой, было совершенно несправедливым.