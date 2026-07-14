Правительство поддержало защиту жилищных выплат силовикам от взыскания

Правительство поддержало защиту жилищных выплат силовикам от взысканияКабмин предложил уточнить перечень получателей бюджетных средств и распространить исполнительский иммунитет на членов их семей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, чиновников и судей. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, другой – в Белом доме.
Кабмин предлагает доработать инициативу, уточнив круг получателей защищенных выплат и распространив исполнительский иммунитет на членов их семей. Ее авторами были сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин (ЛДПР).
Законопроект предусматривает дополнение перечня доходов, на которые не может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства. Речь идет о денежных средствах, выделяемых из федерального, региональных и местных бюджетов на приобретение или строительство жилья. От взыскания предлагается защитить непосредственно бюджетную выплату, но не проценты или иные доходы, полученные при распоряжении этими деньгами.
В правительстве отметили, что необходимость защиты жилищных прав не вызывает возражений. Правительство предлагает внести изменения в уже действующую редакцию п. 6 ч. 1 ст. 101 закона «Об исполнительном производстве» (виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание), а не вводить новую норму. Сейчас этот пункт устанавливает запрет на обращение взыскания на выплаты, которые начисляются отдельным категориям граждан в соответствии с российским законодательством.
Кроме того, в текущей версии законопроекта присутствует неопределенность предложенного авторами инициативы перечня получателей. Ряд формулировок нужно привести в соответствие с действующим нормативным регулированием, говорится в проекте отзыва.
В нынешнем виде формулировка не позволяет однозначно установить, сотрудники каких именно ведомств смогут воспользоваться исполнительским иммунитетом. Это, по мнению правительства, создает риск избирательного применения новой нормы на практике.
Еще одно замечание касается жилищных выплат членам семей военнослужащих и проч. Правительство предлагает закрепить в законопроекте, что такие средства также не могут быть взысканы в счет погашения долгов.
В человеческом плане все понимают, что арестовывать счет, на который военнослужащему перечислили бюджетные средства (субсидию) для погашения ипотеки или приобретения жилья, неприемлемо, говорит сенатор Игорь Кастюкевич. Но прямой законодательный запрет создавал правовую неопределенность и нередко приводил к практике, когда аресты происходили, заметил он. Долгие разбирательства, конечно, заканчивались решениями в пользу военнослужащих, уточнил Кастюкевич. Но тратить на это время и ресурсы, особенно если речь идет об участниках СВО, которые находятся на передовой, было совершенно несправедливым.
Исполнительский иммунитет, распространяющийся (с разумной конкретизацией судебной практикой) на единственное жилье должника, должен в той же степени действовать и в отношении бюджетных средств, которые позволяют обеспечить жильем отдельные категории граждан, приоритетно нуждающихся в этом, пояснил вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин. Жилищные льготы и субсидии не только на федеральном, но и на региональном уровне зачастую предоставляются участникам СВО, не все из которых могут иметь статус военнослужащих, в том числе на момент получения соответствующих бюджетных средств, говорит он.
Безусловно, четкое указание в названной норме отдельной разновидности доходов, на которые не может быть обращено взыскание денежных средств, выделяемых из бюджетов на жилищное обеспечение определенного круга лиц, может упростить правоприменение, говорит советник юридической фирмы ЮСТ Михаил Чугунов. С другой стороны, продолжает юрист, законопроект констатирует косность правоприменения и очевидные затруднения, которые вызывают в системе более или менее абстрактно сформулированные нормы.
В случае принятия такого законопроекта может возникнуть ряд сложностей практического характера, отметил заместитель директора юридического департамента УК «Помощь» Антон Черненко. Программное обеспечение судебных приставов-исполнителей должно одновременно позволять не допускать автоматических списаний соответствующих платежей, идентифицировать денежные средства, на которые нельзя обращать взыскание, объясняет он. На первоначальных этапах не исключены системные ошибки, которые приведут к необоснованным списаниям и необходимости осуществлять возврат списанных средств.