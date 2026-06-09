Вдовы и вдовцы сирот – участников СВО смогут получить выплату на жилье

Сейчас законопроект не содержит требований к имущественному положению супруги или супруга погибшего участника СВО, говорит ведущий юрист отдела семейного права адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Полина Баданина. Правительство в своем отзыве просит определить критерии нуждаемости, т. е. уточнить, кто именно сможет получить выплату. Вместе с тем в действующем законодательстве такие критерии уже существуют: один из них – проживание в жилье, где на одного человека приходится площадь ниже учетной нормы, отмечает она. Учетная норма – это количество квадратных метров на человека, установленное региональным законом. Если на вдову и ее общего ребенка с участником СВО приходится менее учетной нормы, она признается нуждающейся. Новый закон должен либо ссылаться на этот механизм, либо устанавливать свой, более мягкий критерий, добавила юрист.