Вдовы и вдовцы сирот – участников СВО смогут получить выплату на жилье

Вдовы и вдовцы сирот – участников СВО смогут получить выплату на жильеОни должны не вступать в повторный брак и иметь общих детей с погибшими
Вдовы и вдовцы погибших участников СВО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут во внеочередном порядке получить выплату на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита. Они должны иметь общих детей с погибшим военнослужащим и не вступать в повторный брак. Такой законопроект с учетом необходимости доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, другой – близкий к комиссии.
Изменения планируется внести в закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Авторами поправок стали вице-спикеры нижней палаты Анна Кузнецова и Петр Толстой («Единая Россия»), главы комитетов по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и т. д.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата предоставляется в случае, если погибший проходил военную службу по призыву или был мобилизован, служил по контракту либо заключил контракт о добровольном содействии выполнению задач ВС РФ. К этой категории относятся и военнослужащие, которые умерли вследствие ранения, травмы или заболевания, а также признанные безвестно отсутствующими либо объявленные погибшими.
Законопроект также предусматривает, что, если вдова или вдовец одновременно имеют право на получение аналогичной жилищной выплаты по другим федеральным законам или нормативным актам, воспользоваться можно будет только одной мерой поддержки – по собственному выбору.
В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Его положения будут реализовываться за счет средств, уже предусмотренных на выполнение соответствующих государственных полномочий. Правительство поддержало законопроект, отметив его социальную значимость. При этом документ предлагается доработать и определить порядок предоставления меры поддержки и критерии нуждаемости для получателей выплаты, говорится в отзыве к инициативе. Все высказанные замечания будут проработаны и учтены при доработке законопроекта, сказал «Ведомостям» Нилов.
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Право участника СВО на жилищную поддержку не должно исчезать только потому, что человек погиб при выполнении боевых задач, считает член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). При этом необходимо исключить двойное получение одной и той же меры поддержки, говорит депутат. Если жилищное право уже было реализовано самим участником СВО, повторное предоставление аналогичной выплаты его семье не должно становиться автоматическим, пояснил он. При доработке законопроекта важно прямо прописать, как учитываются ранее предоставленное жилье или жилищный сертификат, наличие у семьи пригодного жилья и иные обстоятельства.
Сама выплата по действующей модели не выдается наличными, это целевой механизм через именной сертификат – средства направляются продавцу жилья либо кредитной организации, если речь идет о погашении ипотеки, уточнил депутат. Когда правительство говорит о необходимости определить критерии нуждаемости, речь идет не о попытке сузить поддержку, а о необходимости установить понятные правила, заключил Якубовский.
Сейчас законопроект не содержит требований к имущественному положению супруги или супруга погибшего участника СВО, говорит ведущий юрист отдела семейного права адвокатского бюро «Гребенюк и партнеры» Полина Баданина. Правительство в своем отзыве просит определить критерии нуждаемости, т. е. уточнить, кто именно сможет получить выплату. Вместе с тем в действующем законодательстве такие критерии уже существуют: один из них – проживание в жилье, где на одного человека приходится площадь ниже учетной нормы, отмечает она. Учетная норма – это количество квадратных метров на человека, установленное региональным законом. Если на вдову и ее общего ребенка с участником СВО приходится менее учетной нормы, она признается нуждающейся. Новый закон должен либо ссылаться на этот механизм, либо устанавливать свой, более мягкий критерий, добавила юрист.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить одобрение законопроекта.