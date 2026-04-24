Более 4500 сирот – участников СВО ждут получения жилищных сертификатов

Более 4500 сирот – участников СВО ждут получения жилищных сертификатовДепутаты предложат Минфину выделить деньги на них из федерального бюджета
В России 4528 сирот – участников специальной военной операции стоят в очереди на получение жилищных сертификатов. Об этом на круглом столе в Госдуме заявила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).
У погибших 560 сирот – ветеранов спецоперации остались вдовы и дети, продолжила Останина. Больше всего сирот стоят в очереди на получение жилищных сертификатов в Хабаровском крае (255 человек), рассказала Останина. На 2-м месте Кемеровская область (235), на третьем – Приморский край (203). Далее следуют Астрахань (189) и Республика Тыва (115).
Зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова рассказала, что наиболее эффективно решает жилищный вопрос сирот Приморской край. Как писал региональный минтруд, на 20 ноября 2025 г. в очереди на жилье в Приморье стояли 5174 сироты. При этом темпы предоставления им квартир выросли в 10 раз с 2018 г.
По мнению Останиной, обеспечение этой категории сирот жильем должно быть делом чести для депутатов. Для них получение жилищного сертификата после возвращения со спецоперации станет высшей наградой, сказала Останина.
Депутат намерена обратиться в Минфин, с тем чтобы для сирот-ветеранов рассмотрели возможность оперативного обеспечения сертификатами на жилье за счет федерального бюджета.
В декабре 2025 г. вступил в силу закон, который дает преимущественное право на получение жилищных сертификатов сиротам-военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на российскую территорию, в том числе на границе и в приграничных регионах, прилегающих к зоне СВО.
Юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Михайлова отметила, что сироты уходят на спецоперацию в том числе из-за финансовых трудностей. Годные к военной службе выпускники детских домов 2023–2025 гг. подписывают контракт после прохождения срочной службы или сразу в 18 лет по завершении обучения либо отчислении из колледжа или вуза, рассказала она. При этом, по ее словам, все регионы уже учитывают сирот – участников СВО в отдельной очереди на жилье. Но и в этом случае больше шансов у тех, кто запрашивает не квартиру, а жилищный сертификат, подытожила юрист.
Проблема заключается в нехватке самих квартир, поэтому сроки ожидания жилья в некоторых регионах превышают несколько лет, говорит программный директор фонда «Дети наши», помогающего сиротам, Светлана Строганова.
Основная причина долгого ожидания выдачи жилья заключается в нехватке средств в региональных бюджетах, объясняет руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев.
Жилищные сертификаты, по его словам, не востребованы из-за большой разницы между их номиналом и рыночной ценой жилья. В среднем, по оценкам Сергеева, она составляет 30%. Кроме того, в субъектах разнится стоимость квадратного метра, отметила главный научный сотрудник Института государства и права РАН Наталия Летова.
«Ведомости» направили запрос в Минфин, чтобы уточнить возможный размер расходов федерального бюджета на обеспечение жилищными сертификатами сирот – ветеранов спецоперации.