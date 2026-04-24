Более 4500 сирот – участников СВО ждут получения жилищных сертификатов

Юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Михайлова отметила, что сироты уходят на спецоперацию в том числе из-за финансовых трудностей. Годные к военной службе выпускники детских домов 2023–2025 гг. подписывают контракт после прохождения срочной службы или сразу в 18 лет по завершении обучения либо отчислении из колледжа или вуза, рассказала она. При этом, по ее словам, все регионы уже учитывают сирот – участников СВО в отдельной очереди на жилье. Но и в этом случае больше шансов у тех, кто запрашивает не квартиру, а жилищный сертификат, подытожила юрист.