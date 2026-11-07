Леус: на следующей неделе в Москве потеплеет до +6 градусов

В середине недели столица окажется в северной части антициклона. Вероятность осадков останется минимальной, а изменения температуры будут невелики – дневной максимум составит от +3 до +5 градусов. 11 ноября теплый атмосферный фронт, надвигаясь с северо-запада, принесет пасмурную погоду, будет облачно. Леус прогнозирует небольшие осадки в виде снега, переходящего в дожди. Температура после полудня поднимется до +2…+4 градусов.