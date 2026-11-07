Леус: на следующей неделе в Москве потеплеет до +6 градусов
Температурный режим в Москве венется к показателям третьей декады октября на следующей неделе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, начало метеорологической зимы, которое климат определяет на 13 ноября, отодвинется как минимум на финальную декаду осени.
В понедельник, 9 ноября, воздух прогреется до +4…+6 градусов, осадков не ожидается. Ночью вернутся слабые заморозки. 10 ноября в столице будет облачно, но сухо. После полудня обещают +3…+5 градусов. Это на пару градусов выше средних многолетних показателей.
В середине недели столица окажется в северной части антициклона. Вероятность осадков останется минимальной, а изменения температуры будут невелики – дневной максимум составит от +3 до +5 градусов. 11 ноября теплый атмосферный фронт, надвигаясь с северо-запада, принесет пасмурную погоду, будет облачно. Леус прогнозирует небольшие осадки в виде снега, переходящего в дожди. Температура после полудня поднимется до +2…+4 градусов.
В конце рабочей недели столица окажется в теплом секторе циклона: будет облачно, пройдут дожди, ночью выпадет мокрый снег. Вместо начала зимы со среднесуточной нулевой температурой термометры покажут на 3–4 градуса выше «зимней» отметки. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.
1 ноября специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали автомобилистам сменить летние шины на зимние.