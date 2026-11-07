Маск объявил о прекращении выпуска Tesla Cybertruck в 2027 году

Бывший топ-менеджер Tesla Спенсер Пенн, покинувший компанию до запуска Cybertruck, назвал его «по-настоящему спорным автомобилем, представленным спорной личностью на рынке, где ни одному электрическому пикапу так и не удалось по-настоящему захватить спрос». По его словам, при первом взгляде на презентацию внешность машины показалась ему «безумием», но чем больше он смотрел, тем сильнее менялось мнение. Он даже оформил предзаказ, хотя так и не получил автомобиль: обещания Маска о цене ниже $40 000 не сбылись, а первые машины продавались вдвое дороже и более.