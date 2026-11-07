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Маск объявил о прекращении выпуска Tesla Cybertruck в 2027 году

Ася Султанова

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о прекращении выпуска пикапа Cybertruck из нержавеющей стали. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы будем выпускать Cybertruck еще восемь или девять месяцев, но затем Tesla нужно сосредоточиться на масштабировании Cybercab. Другого такого автомобиля больше не будет», – написал Маск.

Как пишет Associated Press, пикап Cybertruck был представлен на презентации в 2019 г. Тогда дизайнер Tesla кинул металлический шар в окно автомобиля, чтобы продемонстрировать его якобы небьющееся стекло, однако оно разбилось. Трюк повторили на другом окне, и оно тоже треснуло. Сам Маск говорил, что хотел сделать «футуристический боевой танк», похожий на транспорт из «Бегущего по лезвию», и называл Cybertruck «лучшим спорткаром, чем Porsche 911» и «лучшим пикапом, чем F-150».

Бывший топ-менеджер Tesla Спенсер Пенн, покинувший компанию до запуска Cybertruck, назвал его «по-настоящему спорным автомобилем, представленным спорной личностью на рынке, где ни одному электрическому пикапу так и не удалось по-настоящему захватить спрос». По его словам, при первом взгляде на презентацию внешность машины показалась ему «безумием», но чем больше он смотрел, тем сильнее менялось мнение. Он даже оформил предзаказ, хотя так и не получил автомобиль: обещания Маска о цене ниже $40 000 не сбылись, а первые машины продавались вдвое дороже и более.

Маск представил роботизированное такси Cybercab в 2024 г. Машину планировали запустить в производство до 2027 г. Сообщалось, что ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.

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