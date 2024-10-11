Илон Маск показал роботакси Cybercab

Машина будет запущена в производство до 2027 г. Ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.