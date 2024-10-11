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Илон Маск показал роботакси Cybercab

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla. Трансляция презентации шла на странице Tesla в X.

«Средняя стоимость проезда на городском автобусе составляет около $1 за милю, <...> в то же время стоимость [эксплуатации] Cybercab со временем будет 20 центов за милю», – отметил Маск.

На мероприятие, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей.

Машина будет запущена в производство до 2027 г. Ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.

Маск также представил транспортное средство покрупнее, которые может перевозить до 20 пассажиров – Robovan. По его словам, на такой машине может, к примеру, перемещаться спортивная команда. Сроки внедрения Robovan бизнесмен не назвал.

Reuters со ссылкой на представителей отрасли и бывших сотрудников Tesla писало, что технология ИИ в роботакси Маска несет риски «черного ящика». Один из собеседников рассказал агентству, что особенности технологий ИИ мешают понять, в чем состоит причина сбоев. Из-за невозможности точно определить это трудно защититься от аварий, сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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