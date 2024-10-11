Илон Маск показал роботакси Cybercab
Бизнесмен Илон Маск представил роботизированное такси Cybercab, созданное принадлежащей ему компанией Tesla. Трансляция презентации шла на странице Tesla в X.
«Средняя стоимость проезда на городском автобусе составляет около $1 за милю, <...> в то же время стоимость [эксплуатации] Cybercab со временем будет 20 центов за милю», – отметил Маск.
На мероприятие, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки». По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей.
Машина будет запущена в производство до 2027 г. Ее стоимость составит менее $30 000. В отличие от других электромобилей, Cybercab не понадобится розетка для зарядки, авто будет заряжаться индуктивно. Машина передвигается с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) и камер.
Маск также представил транспортное средство покрупнее, которые может перевозить до 20 пассажиров – Robovan. По его словам, на такой машине может, к примеру, перемещаться спортивная команда. Сроки внедрения Robovan бизнесмен не назвал.
Reuters со ссылкой на представителей отрасли и бывших сотрудников Tesla писало, что технология ИИ в роботакси Маска несет риски «черного ящика». Один из собеседников рассказал агентству, что особенности технологий ИИ мешают понять, в чем состоит причина сбоев. Из-за невозможности точно определить это трудно защититься от аварий, сказал он.