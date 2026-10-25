В России подготовили законопроект о новых мерах поддержки и защиты педагогов

Законопроект Минпросвещения предлагает дать учителям право на статус «Ветеран труда» при общем педагогическом стаже не менее 25 лет в образовательных организациях и при замещении (в прошлом или настоящем) соответствующей должности. При этом в стаж засчитываются периоды работы до вступления закона в силу. Те, кто соответствует условиям на момент его принятия, получают право на присвоение звания со дня вступления закона в силу – в том числе при прекращении педагогической деятельности.