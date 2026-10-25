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В России подготовили законопроект о новых мерах поддержки и защиты педагогов

Ася Султанова

Министерство просвещения подготовило проект федерального закона об усилении соцзащиты учителей, повышении престижа их профессии и создании благоприятных условий труда, сообщает пресс-служба ведомства. Текст законопроекта опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования», – сообщили в Минпросвещения.

Законопроект Минпросвещения предлагает дать учителям право на статус «Ветеран труда» при общем педагогическом стаже не менее 25 лет в образовательных организациях и при замещении (в прошлом или настоящем) соответствующей должности. При этом в стаж засчитываются периоды работы до вступления закона в силу. Те, кто соответствует условиям на момент его принятия, получают право на присвоение звания со дня вступления закона в силу – в том числе при прекращении педагогической деятельности.

Для культурного и профессионального развития законопроект дает учителям право бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи. Педагоги получают право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с педагогической деятельностью, включая реализацию трудовых прав, социальных гарантий и получение мер соцподдержки, а также защиту их прав и законных интересов.

Что касается молодых специалистов, педагогам, впервые приступающим к работе, гарантируется наставничество не менее года со дня начала деятельности. Закрепляется право учителей на непрерывное методическое сопровождение по профилю, дополнительное профобразование не реже раза в три года. Расширяется доступ к электронным образовательным ресурсам, включая цифровые библиотеки, созданные за счет бюджетных средств.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов, направленных на повышение престижа профессии и создание более благоприятных условий для работы. Документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, а также гарантирует педагогам условия для профессионального развития на протяжении всей трудовой деятельности. Кроме того, учителя смогут бесплатно получать юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и защитой трудовых прав.

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