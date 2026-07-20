Путин подписал инициированный «Единой Россией» указ о поддержке учителей
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов, направленных на повышение престижа профессии и создание более благоприятных условий для работы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, а также гарантирует педагогам условия для профессионального развития на протяжении всей трудовой деятельности. Кроме того, учителя смогут бесплатно получать юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и защитой трудовых прав.
Отдельные меры предусмотрены для начинающих специалистов. Педагогам, впервые приступившим к работе, будет гарантировано наставничество сроком не менее одного года. Также документ предусматривает бесплатный доступ российских учителей к государственным электронным образовательным ресурсам.
Еще одной мерой поддержки станет присвоение звания «Ветеран труда» педагогам, посвятившим профессии не менее 25 лет. Как отмечается в указе, дополнительные меры направлены на укрепление статуса учителя, создание условий для профессионального роста и повышение привлекательности педагогической деятельности.
9 июля Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. 2 июня российский лидер собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На нем глава страны предложил открыть в федеральных вузах отдельные факультеты русского языка, придать ежегодному докладу о языковой политике статус государственного и усилить подготовку учителей начальной школы.