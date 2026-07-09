Какие поручения в сфере русского языка утвердил Путин

2 июня Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На нем глава страны предложил открыть в федеральных вузах отдельные факультеты русского языка, придать ежегодному докладу о языковой политике статус государственного и усилить подготовку учителей начальной школы.