Какие поручения в сфере русского языка утвердил Путин
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом сообщили в Кремле.
«Ведомости» собрали главное из поручений российского президента властям.
Правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги.
Представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество».
Подготовить предложения о поддержке издания и распространения литературы на языках народов России.
Принять дополнительные меры по поддержке развития жестового языка.
Оказывать содействие Международной организации по русскому языку.
Представить предложения по организации смен в детских лагерях по популяризации русского языка и литературы.
Включить дисциплину «Русский язык как государственный» в федеральные образовательные стандарты высшего образования.
Обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьей» и конкурса песенной поэзии им. Добронравова.
Содействовать в проведении в 2027 г. мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания Мемориального музея-квартиры Пушкина.
Содействовать привлечению государственных театров к реализации чтецких программ в школах и профессиональных образовательных организациях.
2 июня Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На нем глава страны предложил открыть в федеральных вузах отдельные факультеты русского языка, придать ежегодному докладу о языковой политике статус государственного и усилить подготовку учителей начальной школы.