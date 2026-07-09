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Главная / Политика /

Какие поручения в сфере русского языка утвердил Путин

Ведомости

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Об этом сообщили в Кремле.

«Ведомости» собрали главное из поручений российского президента властям.

  • Правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги.

  • Представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество».

  • Подготовить предложения о поддержке издания и распространения литературы на языках народов России.

  • Принять дополнительные меры по поддержке развития жестового языка.

  • Оказывать содействие Международной организации по русскому языку.

  • Представить предложения по организации смен в детских лагерях по популяризации русского языка и литературы.

  • Включить дисциплину «Русский язык как государственный» в федеральные образовательные стандарты высшего образования.

  • Обеспечить ежегодное проведение интернет-конкурса «Читаем всей семьей» и конкурса песенной поэзии им. Добронравова.

  • Содействовать в проведении в 2027 г. мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания Мемориального музея-квартиры Пушкина.

  • Содействовать привлечению государственных театров к реализации чтецких программ в школах и профессиональных образовательных организациях.

2 июня Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На нем глава страны предложил открыть в федеральных вузах отдельные факультеты русского языка, придать ежегодному докладу о языковой политике статус государственного и усилить подготовку учителей начальной школы.

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