Главное из заявлений Путина о поддержке русского языка

Главное из заявлений Путина о поддержке русского языкаГлава государства выступил за ежегодный госдоклад о языковой политике и новые меры поддержки русского языка
Президент РФ Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На нем глава страны предложил открыть в федеральных вузах отдельные факультеты русского языка, придать ежегодному докладу о языковой политике статус государственного и усилить подготовку учителей начальной школы. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления главы государства.
О государственной языковой политике
В начале встречи президент поблагодарил Совет по русскому языку за подготовку основ государственной языковой политики. По словам Путина, в России впервые принят стратегический документ, определяющий основные направления сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков народов страны.
Также президент предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно.
Глава государства напомнил, что 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова, в стране впервые будет отмечаться День языков народов Российской Федерации. По словам Путина, символично, что новая праздничная дата появится именно в Год единства народов России.
О новом модуле для вузов и отдельных факультетах русского языка
В ближайшее время начнется разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». В рамках дисциплины будут изучаться конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.
«Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования», – пояснил президент.
Также Путин предложил отделить в вузах русскую филологию от зарубежной. В качестве примера президент привел создание самостоятельного факультета русского языка и литературы в Крымском федеральном университете имени Вернадского и выразил надежду, что этому примеру последуют другие федеральные вузы.
О подготовке учителей и единых учебниках
Глава государства заявил о необходимости увеличить количество часов, которые будущие учителя начальных классов посвящают изучению русского языка, литературы и методик преподавания.
По его словам, уровень владения русским языком и грамотная речь педагогов напрямую влияют на качество обучения детей и их успеваемость по другим предметам.
Путин напомнил, что для школ создаются единые государственные учебники по русскому языку и литературе. По его словам, все контрольные и экзаменационные материалы должны быть синхронизированы с их содержанием.
О тематических сменах в детских лагерях
Президент предложил организовать в детских оздоровительных лагерях специальные смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.
По его мнению, такие программы могут заинтересовать детей, подростков, родителей и педагогов. Путин поручил Минпросвещения и Росмолодежи проработать реализацию этой инициативы сначала в федеральных детских лагерях.