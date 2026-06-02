CNY Бирж.10,791+1,42%CHKZ16 850+3,06%MGTS1 242-1,9%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,07+0,46%RGBITR784,52+0,48%
Главная / Политика /

Главное из заявлений Путина о поддержке русского языка

Глава государства выступил за ежегодный госдоклад о языковой политике и новые меры поддержки русского языка
Елена Вострикова
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. На нем глава страны предложил открыть в федеральных вузах отдельные факультеты русского языка, придать ежегодному докладу о языковой политике статус государственного и усилить подготовку учителей начальной школы. «Ведомости» собрали основные тезисы выступления главы государства.

О государственной языковой политике

В начале встречи президент поблагодарил Совет по русскому языку за подготовку основ государственной языковой политики. По словам Путина, в России впервые принят стратегический документ, определяющий основные направления сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков народов страны.

Также президент предложил придать докладу о реализации языковой политики статус государственного и представлять его ежегодно.

Глава государства напомнил, что 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова, в стране впервые будет отмечаться День языков народов Российской Федерации. По словам Путина, символично, что новая праздничная дата появится именно в Год единства народов России.

О новом модуле для вузов и отдельных факультетах русского языка

В ближайшее время начнется разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». В рамках дисциплины будут изучаться конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.

«Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования», – пояснил президент.

Также Путин предложил отделить в вузах русскую филологию от зарубежной. В качестве примера президент привел создание самостоятельного факультета русского языка и литературы в Крымском федеральном университете имени Вернадского и выразил надежду, что этому примеру последуют другие федеральные вузы.

О подготовке учителей и единых учебниках

Глава государства заявил о необходимости увеличить количество часов, которые будущие учителя начальных классов посвящают изучению русского языка, литературы и методик преподавания.

По его словам, уровень владения русским языком и грамотная речь педагогов напрямую влияют на качество обучения детей и их успеваемость по другим предметам.

Путин напомнил, что для школ создаются единые государственные учебники по русскому языку и литературе. По его словам, все контрольные и экзаменационные материалы должны быть синхронизированы с их содержанием.

О тематических сменах в детских лагерях

Президент предложил организовать в детских оздоровительных лагерях специальные смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе.

По его мнению, такие программы могут заинтересовать детей, подростков, родителей и педагогов. Путин поручил Минпросвещения и Росмолодежи проработать реализацию этой инициативы сначала в федеральных детских лагерях.

