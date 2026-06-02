Политика

Путин поручил усилить изучение русского языка при подготовке педагогов

Ведомости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России выступил за пересмотр учебных программ по русскому языку для студентов педагогических вузов и колледжей.

По его словам, подготовку учителей начальной школы необходимо усилить за счет увеличения объема курсов по русскому языку, литературе и методике их преподавания.

«Количество часов, которые отводятся им на изучение русского языка и литературы, методик преподавания следует безусловно увеличить», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что от качества языковой подготовки педагога напрямую зависит речевая культура и эстетическое воспитание детей, особенно на начальном этапе обучения.

В феврале Путин поручил правительству и профильному совету проработать меры по повышению квалификации учителей начальных классов. В мае стало известно, что Минпросвещения завершает работу над новыми государственными учебниками по русскому языку и литературе, а также над пособиями для начальной школы.

